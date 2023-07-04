الاحتلال يقتحم منزل منفذ عملية تل أبيب

الخليل/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة السموع جنوب الخليل، وأخذت قياسات منزل عائلة الشهيد عبد الوهاب خلايلة، وحققت مع أفراد العائلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزل عائلة الشهيد خلايلة، واحتجزت أفراد العائلة، وأجرت تحقيقات ميدانية معهم، قبل أن تقوم بتصوير المنزل المكون من طابقين بمساحة 240 مترا مربعا، وأخذ قياساته تمهيدا لهدمه بحجة تنفيذه عملية دعس في تل أبيب.

واندلعت مواجهات بالمنطقة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

وأصيب 7 إسرائيليين، ظهر الثلاثاء، جراء عملية دهس وطعن مزدوجة وقعت في مكانين قريبين بمدينة تل أبيب.

وبحسب نجمة داود الحمراء، فإن 3 حالات من بين المصابين وصفت بالخطيرة، فيما ذكر مستشفى إيخيلوف أن حالة من بينهم خطيرة وحالتين ما بين المتوسطة والخطيرة.

فيما ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن منفذ العملية استشهد بعد إطلاق النار عليه من قبل إسرائيلي.

وتبين أن المنفذ هو عبد الوهاب خلايلة (20 عامًا) من السموع في الخليل.

ووفقًا لبيان لجهاز الشاباك الإسرائيلي، فإن خلايلة استخدم بطاقة هوية وتصريح طبي لشقيقه حسين ودخل بهما إلى إسرائيل، ولم يكن يملك أي تصريح شخصي.

ونعت حركة حماس الشهيد خلايلة وقالت إنه من عناصرها.