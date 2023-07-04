الخليل: وقفة دعم وإسناد لمدينة جنين ومخيمها

الخليل/سما/

- نظمت فعاليات محافظة الخليل، اليوم الثلاثاء، وقفة لنصرة مدينة ومخيم جنين في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني على التوالي.

ونظمت الوقفة من نادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وهيئة التنسيق الوطني، بمشاركة ممثلي المؤسسات والفعاليات الوطنية، رفع المشاركون فيها علم فلسطين ولافتات تشيد بصمود مخيم جنين.

ودعا المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار إلى ضرورة توفير الحماية لأهالي مدينة جنين ومخيمها، وإيصال صوتهم لكل العالم ومؤسساته الحقوقية والإنسانية، مؤكدا أنه لا يمكن السماح للاحتلال بالاستفراد بمخيم جنين.

وطالب النجار بتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني، والتوقف عن بيانات الإدانة والاستنكار، و"آن الأوان ليقول العالم كلمته في ظل هذا الإجرام الصهيوني بحق المدنيين، وعدم السماح بنكبة جديدة للشعب الفلسطيني وتهجير سكان المخيم".

بدوره، جدّد مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الخليل إبراهيم نجاجرة المطالبة بتوفير الحماية الفورية للمواطنين العزل والأطفال، والضغط على حكومة الاحتلال لإيقاف حربها على المدنيين، مؤكدا أنه قد آن الأوان للذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة كل جنرالات حكومة الاحتلال على المجازر التي يرتكبونها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

بدوره، طالب منسق القوى الوطنية في محافظة الخليل ماهر السلايمة بتوحيد كل الطاقات الوطنية في مقاومة الاحتلال، والانخراط في التصدي لعدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها.

وفي كلمة مؤسسات المحافظة، استنكر يوسف الجعبري صمت المؤسسات الدولية ودول العالم واكتفائها ببيانات التنديد والاستنكار، مطالبا بتحرك دولي جاد لإيقاف المجزرة المستمرة بحق جنين .

كما أكد عفيف غطاشة، في كلمة اللجان الشعبية للمخيمات، أن ما ارتكبته قوات الاحتلال في مخيم جنين هو حرب إبادة ونكبة جديدة للشعب الفلسطيني.

ووجه غطاشة نداءً إلى المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني للتدخل الفوري لإيقاف المجزرة والجريمة المنظمة التي ترتكب بحق اللاجئين في مخيم جنين، وتقديم المسؤولين عنها للمحاكم الدولية.