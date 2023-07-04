نتنياهو من قاعدة "سالم" يعلق على العدوان في جنين وعملية تل أبيب

جنين/سما/

كشف مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الأخير شارك في جلسة لتقييم الأوضاع الميدانية في جنين بمشاركة وزير أمن الاحتلال، يوآف غالانت، وقيادات عسكرية في جيش الاحتلال، عقدت في قاعدة "سالم"، شمالي جنين.

وقال نتنياهو إن عناصر الجيش الإسرائيلي "دمروا العديد من البنى التحتية الإرهابية في جنين وبالتالي منعوا العديد من العمليات"، وأضاف "في هذه اللحظات نحن نكمل المهمة"، مشتدركا "يمكنني القول أن عمليتنا الواسعة في جنين ليست لمرة واحدة".

وتابع نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه، أنه "سنواصل (العدوان في جنين) طالما كان ذلك ضروريا للقضاء على الإرهاب ولن نسمح لجنين بالعودة إلى كونها مدينة ملجأ للإرهاب وسنقضي على الإرهاب أينما حل ونضربه".

وعن العملية في تل أبيب، قال نتنياهو "من يعتقد أن مثل هذا الهجوم سيردعنا عن مواصلة حربنا ضد الإرهاب فهو مخطئ. إنه ببساطة لا يعرف روح دولة إسرائيل ولا يعرف حكومتنا ومواطنينا ومقاتلينا".

واعتبر أنه "لولا تدخل مواطن مسلح (أعدم منفذ العملية ميدانيا بينما كان الأخير ملقى على الأرض) كان من الممكن أن يودي هذا الهجوم بحياة الكثيرين".

وأجرى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، تقييما للوضع الأمني في جنين، وذلك برفقة قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال، يهودا فوكس، ورئيس الإدارة المدنية، فارس عطيلة، وقائد "لواء ميناشا"، إريك مويال.

وعقدت جلسة تقييم الأوضاع الميدانية في قاعدة "سالم" شمالي جنين.