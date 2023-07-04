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الجهاد الإسلامي تبارك عملية "تل أبيب"

الثلاثاء 04 يوليو 2023 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تبارك عملية "تل أبيب"



غزة/سما/

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء4/7/2023م، عملية الدهس والطعن البطولية في "تل أبيب".

ونعت الحركة في بيان لها، منفذ العملية الشهيد: عبد الوهاب عيسى خلايلة (20 عاماً) من بلدة السموع جنوب الخليل، مؤكدة أن هذه العملية الشجاعة تمثل رداً طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال المتواصلة في مخيم جنين، وانتقاماً لدماء الشهداء الأطهار، وتأكيداً على قدرة وحيوية المقاومة في كل الساحات لضرب العدو وتحطيم منظومته الأمنية. 

كما أكدت الجهاد أن العملية جاءت لتواكب ضربات المجاهدين الشجعان في جنين من سرايا القدس وأذرع المقاومة الباسلة، الذين أوقعوا قوات العدو في كمائن الموت بمخيم جنين، وتبعث برسالة التحدي والثبات، أن هذه الجرائم لن تنال من عزم شعبنا وبسالة مقاومينا الذين هم على عهدهم لن يبدلوا تبديلاً. 

ونفذ الشهيد عبد الوهاب عملية دهس واطلاق نار في مدينة "تل أبيب"، أسفرت عن إصابة 8 "إسرائيليين" بينهم 3 وصفت جراحهم بالخطيرة، أكدت عقبها حركة حماس أن المنفذ أحد أفرادها وأن العملية جاءت رداً أوليا على العملية العسكرية في جنين لليوم الثاني.

#الجهاد الاسلامي

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