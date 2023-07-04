فصائل المقاومة: نراقب عن كثب الأوضاع في جنين

غزة/سما/

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء4/72023م، أنها تراقب عن كثب التطورات الأوضاع في جنين وهي في انعقاد دائم، محذرة الاحتلال من التمادي في عدوانه وتجاوز الخطوط الحمراء

كما أكدت الفصائل في بيان لها أن سيف مقاومتها لم يغمد بعد، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار عدوانه على جنين.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بيان صحفي صادر عن فصائل المقاومة الفلسطينية

عقدت فصائل المقاومة الفلسطينية اجتماعها الدوري اليوم الثلاثاء 4-7-2023 ناقشت فيه آخر المستجدات والعدوان على جنين وأكدت على ما يلي:-

1- تنعى فصائل المقاومة الفلسطينية شهداء جنين البطولة والفداء وتتمنى السلامة للجرحى والأمن والأمان والاستقرار للمهجرين قسريا بفعل تصاعد العدوان.

2- تبارك فصائل المقاومة العملية البطولية المزدوجة التي جرت في تل أبيب، وتؤكد أنها الرد الفوري والفعال على عدوان الاحتلال على جنين، ونحيي أبطال وثوار ومقاومي الضفة وجنين البطولة الذين لازالوا يسطروا أنصع صور التحدي والفداء والرجولة والبسالة ليثبتوا أن جنين تمثل خزان المقاومة والثورة التي لن تخمد وأن شعبنا عصي على الانكسار والركوع والخنوع

3- نؤكد على وحدة ساحات الوطن وترابط كافة جبهاته، وما نشاهده من استبسال عظيم خلال الاشتباك البطولي الذي جرى يؤكد مدى صلابة وقوة وحيوية وتطور المقاومة المتنامية في الضفة ، ونؤكد أن جرائم الاحتلال لن تنال من عزيمة شعبنا ومقاومته بل ستشعل نار الثورة التي ستحرق وتدحر الاحتلال.

4- نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان ونؤكد أن فصائل المقاومة تراقب عن كثب التطورات وهي في انعقاد دائم وعلى الاحتلال أن يعلم أن سيف مقاومتها لم يغمد بعد، ونحذر الاحتلال من التمادي في عدوانه وتجاوز الخطوط الحمراء

5- ندعو أبطال شعبنا في الضفة وكل من يحمل السلاح للانتفاض والاشتباك مع الاحتلال في كافة الساحات للتصدي ولجم عدوانه الهمجي على شعبنا، فهذا الاحتلال لا يردعه إلا المقاومة.

6- نهنئ الإخوة في قيادة وكوادر حركة الأحرار الفلسطينية وجناحها العسكري كتائب الأنصار في الذكرى ال 16 لانطلاقتها الميمونة، ونؤكد أن حركة الأحرار تمثل إضافة نوعية لفصائل المقاومة وركيزة أساسية من ركائز تعزيز مشروع المقاومة وحماية القضية والحقوق الوطنية.