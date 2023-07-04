إطلاق حملات "إغاثة جنين" وتبرع للدم في طولكرم

طولكرم/سما/

أطلقت القوى الوطنية ومؤسسات بلدة عنبتا شرق طولكرم، اليوم الثلاثاء، حملة إغاثة مدينة جنين ومخيمها.

وتشكلت لجنة الحملة من بلدية عنبتا وحركة "فتح" وفصائل العمل الوطني وجمعية الهلال الأحمر ولجنة الزكاة، التي أعلنت عن فتح باب التبرع التمويني والطبي والمالي لمدينة ومخيم جنين، مدة يومين ابتداء من اليوم.

وأشرف على إطلاق الحملة، محافظ طولكرم عصام أبو بكر، وأمين سر حركة "فتح" بطولكرم إياد جراد، ورئيس بلدية عنبتا فاضل فقها، ورئيس هيئة العمل التعاوني بلال ذوابة، ورئيس لجنة زكاة عنبتا محمد القبج.

وأكد أبو بكر توجيهات الرئيس محمود عباس بالوقوف الدائم والمستمر إلى جانب أهلنا بمحافظة جنين وجميع محافظات الوطن، من باب تعزيز الصمود والثبات على الأرض، مشيدا بهذه المبادرة من مؤسسات عنبتا بإطلاق الحملة دعماً واستناداً لأهلنا في مخيم جنين والوقوف إلى جانبهم، في مواجهة جريمة الاحتلال والاعتداء المستمر من الاقتحامات الاغتيالات والاعتقالات.

وقال إن هذه الجريمة تعيد للذاكرة مأساة النكبة الفلسطينية واللجوء التي ما زالت مستمرة بوجود الاحتلال وكل ما يقترفه من اعتداءات.

وأشار إلى مجموعة من المبادرات التي انطلقت على مستوى المحافظة، بجهود من حركة "فتح" وفصائل العمل الوطني وجميع البلديات والمجالس المحلية، داعيا لتضافر الجهود والتعاون، لمواجهة هذه الظروف الصعبة التي تتعرض لها قضيتنا الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أطلق أهالي وفعاليات ومؤسسات بلدة دير الغصون شمال طولكرم حملة مؤازرة وتعزيز لصمود أهلنا في مدينة جنين ومخيمها.

كما توجه المئات من أبناء محافظة طولكرم إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي للتبرع بالدم لصالح جرحى العدوان الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين، بدعوة من نقابة الطب المخبري وبنك الدم في المستشفى، في الوقت الذي أطلقت فيه حملة مماثلة للتبرع بالدم في مستشفى الشعراوية الحكومي ببلدة عتيل، شمال المحافظة.