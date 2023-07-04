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بلدية البيرة تطلق حملة لجمع التبرعات للمتضررين من عدوان الاحتلال على جنين

الثلاثاء 04 يوليو 2023 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية البيرة تطلق حملة لجمع التبرعات للمتضررين من عدوان الاحتلال على جنين



جنين/سما/

 أعلنت بلدية البيرة، اليوم الثلاثاء، إطلاق "حملة الوفاء" لجمع التبرعات للمتضررين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة ومخيم جنين.

وقال رئيس بلدية البيرة إسلام الطويل، إن الحملة التي أطلقت بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وجمعية "فائض ما لديكم" ونقابة العاملين في البلدية، لا تمثل سوى القليل مما يمكن تقديمه للأهالي في جنين الذين قدموا أكبر وأشرف التضحيات من أجل فلسطين.

وذكر الطويل، أن موظفي بلدية البيرة قرروا التبرع بيوم عمل للأهالي في جنين، كما سيشرعون غداً بحملة للتبرع بالدم لصالح جرحى عدوان الاحتلال، المتواصل لليوم الثاني على التوالي في جنين.

وأوضح أن جمعيتي الهلال الأحمر الفلسطيني و"فائض ما لديكم" ستتوليان الإشراف على جمع وتوزيع التبرعات النقدية والعينية التي يقدمها المواطنون.

#بلدية البيرة .

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