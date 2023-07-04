  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالكي: بدأنا بترجمة قرارات القيادة إلى خطوات عملية

الثلاثاء 04 يوليو 2023 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي: بدأنا بترجمة قرارات القيادة إلى خطوات عملية



رام الله/سما/

أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أنه وامتداداً للحراك السياسي والدبلوماسي الذي بدأته الوزارة فور بدء العدوان على جنين ومخيمها، بدأت العمل على وضع الآليات المناسبة لترجمة ما تم اتخاذه من قرارات في اجتماع القيادة ليلة أمس في مقر المقاطعة برئاسة السيد الرئيس.

وأكد الوزير المالكي أن أطقم الوزارة وبعثاتها المختصة في المنظمات الدولية بدأت مساعيها في القيام بمشاورات لتطبيق تلك القرارات التي تخصها، تحضيرا وتجهيزا لما هو مطلوب للانطلاق لمرحلة التنفيذ العملي بعد تحصيل القرار السياسي من أعلى هيئة قيادية فلسطينية.

وبناء على ذلك، وجه وزير الخارجية تعليماته لسفراء دولة فلسطين في تلك المنظمات والمجالس الأممية من أجل التحرك الفوري لتحضير ما هو مطلوب لترجمة تلك القرارات القيادية الى أفعال، بناء على ما تم تبنيه في اجتماع القيادة الفلسطينية ليلة أمس.

وسوف يتابع الوزير المالكي مع السفراء سير التحضيرات وطبيعة المشاورات المطلوبة حسب كل قرار، من أجل رفع تلك النتائج للقيادة للبت فيها.

ويأتي هذا التحرك السريع للدبلوماسية الفلسطينية انعكاسا لخطورة الأوضاع التي تمر بها قضيتنا، وآخر فصولها تلك الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال والابرتهايد في مخيم جنين ومدينة جنين وفي بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، وانسجاماً مع التوجيهات التي صدرت عن اجتماع القيادة ليلة أمس.

#رياض المالكي

الأكثر قراءة اليوم

عبد الباري عطوان يكتب عن موقف الرئيس عباس وحماس من مجزرة جنين ..

القيادة الفلسطينية تتخذ قرارات هامة عقب العدوان الإسرائيلي على جنين

روايات إسرائيلية متضاربة حول أهداف اقتحام جنين ومدّته

العاوروي: الاحتلال سيدفع ثمنا لم يتوقعه والمعركة ستكون مفتوحة في هذا الحال..

لحظة بلحظة.. العدوان على جنين يدخل يومه الثاني

قيادي في كتيبة جنين: لن نترك السلاح وسنقاتل حتى آخر مجاهد وآخر طلقة

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-04_15-11-51

تقديرات إسرائيلية: العملية العسكرية في جنين أقرب إلى نهايتها

الجامعة العربية تدعو لتحرك عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني

photo_2023-07-04_14-23-17

الغارديان: "جنين قبل وجنين الآن".. هذا هو الاختلاف الرئيسي

photo_2023-07-04_12-41-17

ردود الفعل "الإسرائيلية" على عملية "تل أبيب"

photo_2023-07-04_13-31-12

التعرف على هوية منفذ عملية تل أبيب و نشر اللحظات الأولى للهجوم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية