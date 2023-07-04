المالكي: بدأنا بترجمة قرارات القيادة إلى خطوات عملية

رام الله/سما/

أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أنه وامتداداً للحراك السياسي والدبلوماسي الذي بدأته الوزارة فور بدء العدوان على جنين ومخيمها، بدأت العمل على وضع الآليات المناسبة لترجمة ما تم اتخاذه من قرارات في اجتماع القيادة ليلة أمس في مقر المقاطعة برئاسة السيد الرئيس.

وأكد الوزير المالكي أن أطقم الوزارة وبعثاتها المختصة في المنظمات الدولية بدأت مساعيها في القيام بمشاورات لتطبيق تلك القرارات التي تخصها، تحضيرا وتجهيزا لما هو مطلوب للانطلاق لمرحلة التنفيذ العملي بعد تحصيل القرار السياسي من أعلى هيئة قيادية فلسطينية.

وبناء على ذلك، وجه وزير الخارجية تعليماته لسفراء دولة فلسطين في تلك المنظمات والمجالس الأممية من أجل التحرك الفوري لتحضير ما هو مطلوب لترجمة تلك القرارات القيادية الى أفعال، بناء على ما تم تبنيه في اجتماع القيادة الفلسطينية ليلة أمس.

وسوف يتابع الوزير المالكي مع السفراء سير التحضيرات وطبيعة المشاورات المطلوبة حسب كل قرار، من أجل رفع تلك النتائج للقيادة للبت فيها.

ويأتي هذا التحرك السريع للدبلوماسية الفلسطينية انعكاسا لخطورة الأوضاع التي تمر بها قضيتنا، وآخر فصولها تلك الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال والابرتهايد في مخيم جنين ومدينة جنين وفي بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، وانسجاماً مع التوجيهات التي صدرت عن اجتماع القيادة ليلة أمس.