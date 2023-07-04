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العراق يندد بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا ويؤكد موقفه الثابت من الحق الفلسطيني

الثلاثاء 04 يوليو 2023 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
العراق يندد بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا ويؤكد موقفه الثابت من الحق الفلسطيني



بغداد/سما/

نددت الجمهورية العراقية، باستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني، خاصة في جنين ومخيمها.

ودعت الجمهورية في بيان للمتحدث الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الثلاثاء، الى وقف العدوان الإسرائيلي فورا، مؤكدة أن العراق حكومة وشعبا، ينددون باستمرار جرائم الاحتلال، التي أدت إلى وقوع عشرات الضحايا من أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل المرتهن، خلال الساعات الماضية في مدينة جنين ومخيمها.

وأضاف ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي بهذا السلوك العدواني، بلا رادع أو ضمير، وبتغافل القوى العظمى وحيادها عن التزاماتها، هو فعل يقود إلى زعزعة الاستقرار والأمن في عموم المنطقة، وينبغي على كل القوى الداعمة للسلام والهيئات والمؤسسات الدولية أن تفضح هذه الممارسات التي تخالف القوانين والأعراف الدولية، وتخرق جميع شرائع حقوق الإنسان.

وجدد العوادي التأكيد على موقف العراق الثابت من الحق الفلسطيني المطلق في العيش على أرضه، ورفض الاعتداء عليه، وحقه الثابت في إقامة دولته الوطنية المستقلة.

ودعا في البيان كل قوى الخير والسلام في العالم، إلى العمل على وقف العدوان وفضحه، وإدانة الجريمة النكراء، وتمييزها على أنها نوع من الإرهاب واضح المعالم، الذي يسيء إلى جهود الاستقرار والعيش الآمن والذي تعمل على ترسيخه الشعوب الصديقة والشقيقة في المنطقة.

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#العراق #العدوان الاسرائيلي #الحق الفلسطيني

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