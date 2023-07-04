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انطلاق حملة "كلنا جنين" في سلفيت

الثلاثاء 04 يوليو 2023 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق حملة "كلنا جنين" في سلفيت



سلفيت/سما/

- أطلقت، اليوم الثلاثاء، حركة " فتح" اقليم سلفيت، وبلدية سلفيت وجمعية البدر، حملة "كلنا جنين" لصالح جرحى العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني على التوالي في جنين.

وقال أمين سر حركة فتح اقليم سلفيت عبد الستار عواد: إن كل بلديات محافظة سلفيت والشخصيات الوطنية ساهموا في هذه الحملة التي تهدف إلى جمع التبرعات العينية المتمثلة في الماء والمواد التموينية، وتبرعات نقدية لتعزيز صمود وثبات أهالي جنين.

وأضاف: هذه رسالتنا الوطنية وسنستمر في دعم كل ابناء الشعب الفلسطيني الذين يتعرضون لهجمات شرسة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين في كل الضفة الغربية.

من جهته، قال رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم زبيدي: إن هذه رسالة للاحتلال الاسرائيلي بأن كل الضفة الغربية والشعب الفلسطيني بكافة أماكن تواجده يقفون بجانب مخيم جنين بكل الوسائل التي يمتلكونها.

وبيّن زبيدي أن استقبال التبرعات سيكون في بلدية سلفيت ومكتب الإقليم، وناشد الأهالي بتقديم التبرعات العينية التي تدوم لفترات طويلة ومستلزمات السكن.

الجدير بالذكر أنه تم ارسال أول شاحنة مياه من أهالي محافظة سلفيت إلى جنين وذلك ضمن حملة "كلنا جنين".

#سلفيت

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