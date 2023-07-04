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وقفة في بيت لحم تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها

الثلاثاء 04 يوليو 2023 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة في بيت لحم تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها



بيت لحم/سما/

- شارك العشرات من المواطنين في مدينة بيت لحم، اليوم الثلاثاء، في وقفة منددة بالعدوان الاحتلالي على جنين ومخيمها.

واحتشد المشاركون تلبية لدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة، عند منطقة باب الزقاق على الشارع الرئيس "القدس – الخليل"، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومرددين الهتافات الوطنية الغاضبة.

وقال المنسق العام للجنة التنسيق الفصائلي محمد الجعفري، إن هذه الوقفة، هي أقل ما يمكن تقديمه لأهلنا في مخيم جنين، كما أنها تحمل معها رسائل تحث المجتمع الدولي الصامت، على التحرك فورا لوقف الانتهاكات والجرائم الاحتلالية بحق أبناء شعبنا.

وحمل المشاركون المجتمع الدولي المسؤولية عن حياة أهلنا في مخيم جنين، مؤكدين مواصلة تنظيم الفعاليات وتوسيعها حتى نوصل صوتنا إلى العالم.

بعد ذلك، توجه عدد من المشاركين إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، من أجل التبرع بالدم للجرحى في جنين ومخيمها.

#بيت لحم .

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