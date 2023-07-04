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"الإسلامية المسيحية": عدوان الاحتلال على جنين "جريمة حرب" وسط تخاذل دولي

الثلاثاء 04 يوليو 2023 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الإسلامية المسيحية": عدوان الاحتلال على جنين "جريمة حرب" وسط تخاذل دولي



القدس المحتلة/سما/

 قالت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، إن ما يجري في مدينة جنين ومخيمها من قتل وقصف وتدمير المنازل وترحيل للعائلات، هو "جريمة حرب" تُرتكب بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل، على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال يحاول من خلال هذه الجرائم توظيف القوة الغاشمة لتكريس غطرسته، وفرض استسلام بعيد المنال على شعبنا، لكنه يخطئ إذا ما اعتقد أنه بذلك يستطيع أن يلحق هزيمة بشعبنا أو ينال من إرادته في المقاومة، فتاريخ مخيم جنين يعيد نفسه من جديد، فأبناء شعبنا الذين يتصدَّون لاجتياح اليوم هم أبناء من تصدَّوا له عام 2002، وألحقوا هزيمة منكرة بجيش الاحتلال.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي الذي لا يبذل سوى التعاطف الخطابي بتحمل مسؤولياته، والتحرك الجدي الفاعل لوقف العدوان، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

#الاسلامية المسيحية

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