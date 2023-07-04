حملة للتبرع بالدم في الخليل لصالح جرحى العدوان في جنين

جنين/سما/

أطلق مستشفى الخليل الحكومي، اليوم الثلاثاء، حملة للتبرع بالدم، لصالح جرحى العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني على التوالي في جنين.

وقال مدير مستشفى الخليل الحكومي طارق البربراوي، لمراسلنا، إن هذه الحملة تأتي تضامنا مع أهلنا في جنين، وتعكس مدى حجم التضحيات التي يقدمها المواطن الفلسطيني، وتعبر عن وحدة أبناء الشعب بدمه وتقاسمه تضحياته ومعاناته، وأنه سيتم ارسال الدم من بنك الدم في مستشفى الخليل الحكومي الى مستشفيات جنين، مساندة لهم خلال العدوان المتواصل لليوم الثاني على التوالي.

وأضاف البربراوي، هذه الحملة للتبرع بالدم أطلقناها لصالح الجرحى في مخيم جنين الذي يتعرض لعدوان اسرائيلي غاشم، وهي أيضا لرفد كافة بنوك الدم بكميات كبيرة لاستخدامها وقت الحاجة، كما ساهمت طواقمنا الطبية بالتبرع بالدم والحملة مستمرة في مستشفى الخليل الحكومي تضامنا مع أهلنا في جنين.