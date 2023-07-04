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شهاب: سرايا القدس متأهبة في كل الساحات ومستعدة للتدخل حين يقتضي الأمر

الثلاثاء 04 يوليو 2023 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهاب: سرايا القدس متأهبة في كل الساحات ومستعدة للتدخل حين يقتضي الأمر



غزة / سما/

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، أن سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي متأهبة في كل الساحات ومستعدة للتدخل حين يقتضي الأمر، رداً على العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة.

 وأشار شهاب في مداخلة عبر قناة "فلسطين اليوم" الفضائية، تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن الشعب الفلسطيني بكل فئاته يجمع على دعم المقاومة في مخيم جنين.

وقال: إن الاحتلال الإسرائيلي، تصور أنه حقق كل شيء من خلال عدوان على جنين لكنّ الحقيقة هو فشل في تحقيق أي من أهدافه.

ولليوم الثاني تواصل المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين صد عدوان الاحتلال الصهيوني، الذي أعلن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق في جنين شمال الضفة المحتلة.

وتمكن المقاومون خلال عدوان جيش الاحتلال على مخيم جنين، من نصب كمائن محكمة لقوات العدو وإصابتهم بشكل مباشر، فيما لم يعلن العدو عن إصابته.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن حصيلة العدوان على جنين ارتفعت إلى 10 شهداء، بعد العثور على جثمانٍ صباح الثلاثاء في مرج ابن عامر.

وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال قصف مجددًا أهداف مدنية في جنين منها هدفًا في حارة الدمج تلاه تصاعد دخان من المكان، فيما لا تزال الطائرات بمختلف الأنواع تحلق في سماء المدينة وعلى ارتفاعات متفاوتة، وسط اشتداد المعارك والاشتباكات المسلحة.

وفي ذات السياق أطلقت سرايا القدس كتيبة جنين اسم بأس جنين على عملية التصدي لعدوان الاحتلال على المدينة ومخيمها.

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