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الإعلام العبري يكشف عن هوية وصورة منفذ عملية تل أبيب

الثلاثاء 04 يوليو 2023 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام العبري يكشف عن هوية وصورة منفذ عملية تل أبيب



القدس المحتلة / سما /

نشر الإعلام العبري، صورة واسم منفذ عملية تل أبيب وهو حسين خلايلة 23 عاماً من بلدة السموع بمحافظة الخليل.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعدمت ظهر يوم الثلاثاء، فلسطينياً بعد تنفيذه لعملية بطولية في تل أبيب.

وأظهر مقطع فيديو نشر عبر الإعلام العبري، قيام إسرائيلي بإطلاق النار تجاه الفلسطيني الذي تحدث الجيش الإسرائيلي أنّه من بلدة السموع في مدينة الخليل.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، أعلنت عن إصابة 10 إسرائيليين في عملية "ثلاثية" دهس وطعن وإطلاق نار نفذت في تل أبيب، من بين الإصابات حالات خطيرة.

#حسين خلايلة #الخليل #بلدة السموع

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