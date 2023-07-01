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رسالة من المواطنين في أحد المنازل في جنين للمقاومة... هذه فحواها

الثلاثاء 04 يوليو 2023 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة من المواطنين في أحد المنازل في جنين للمقاومة... هذه فحواها



جنين / سما /

انتشرت عبر وسائل الاعلام المختلفة اليوم الثلاثاء ، رسالة لأحد المواطنين في مخيم جنين ممن قام بإخلاء منزله الليلة الماضية ، تضمنت العديد من التعليمات للمقاومين حال مكوثهم في منزله لعدة ايام .

الصورة التي تم تداولها تكشف مدى التعاطف الشعبي والجماهيري والحاضنة الشعبية الكبيرة من سكان المخيم للمقاومين من كتيبة جنين وباقي الفصائل ..

ويشار الى ان الاحتلال يشن عدواناً واسعاً على مخيم جنين منذ عدة أيام أدت لاستشهاد 10 مواطنين وإصابة  100 أخرين بينهم 10 خطيرة ، وسط مقاومة سرشة  من كتيبة جنين التي تواصل التصدي للاحتلال لليوم الثانية على التوالي .

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#المقاومة الفلسطينية #رسالة #مخيم جنين

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