هنية والنخالة يؤكدان على ضرورة تعزيز المقاومة في مخيم جنين

غزة/ سما /

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ظهر اليوم الثلاثاء، والأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، على ضرورة تعزيز المقاومة والإسناد المباشر والكامل لمخيم جنين، لإفشال أهداف الاحتلال من النيل من المقاومة ومقدراتها.

وأشاد الطرفان خلال اتصال هاتفي بينهما، بصمود شعبنا ومقاومته التي تجلّت بين مختلف القوى والفصائل في مخيم جنين.

وبحث مجريات وتطورات المواجهة الدائرة في مخيم جنين والعدوان الهمجي الذي تقوم به قوات الاحتلال والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

وشدد الطرفان على أن المقاومة ستتواصل بالوسائل والمستويات كافة وفي مختلف الجهات، معتبرين جنين معركة لها ما بعدها من حيث التأثير والنتائج والتداعيات.

وأكدا على استمرار التواصل والتشاور الدائم وتقدير الموقف لاتخاذ القرارات التي تتلاءم وطبيعة تطورات الوضع الميداني على قاعدة وحدة الشعب والقضية والمقاومة في أماكن تواجدها كافة.