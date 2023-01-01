  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هنية والنخالة يؤكدان على ضرورة تعزيز المقاومة في مخيم جنين

الثلاثاء 04 يوليو 2023 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية والنخالة يؤكدان على ضرورة تعزيز المقاومة في مخيم جنين



غزة/ سما /

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ظهر اليوم الثلاثاء، والأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، على ضرورة تعزيز المقاومة والإسناد المباشر والكامل لمخيم جنين، لإفشال أهداف الاحتلال من النيل من المقاومة ومقدراتها.

وأشاد الطرفان خلال اتصال هاتفي بينهما، بصمود شعبنا ومقاومته التي تجلّت بين مختلف القوى والفصائل في مخيم جنين.

وبحث مجريات وتطورات المواجهة الدائرة في مخيم جنين والعدوان الهمجي الذي تقوم به قوات الاحتلال والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

    

وشدد الطرفان على أن المقاومة ستتواصل بالوسائل والمستويات كافة وفي مختلف الجهات، معتبرين جنين معركة لها ما بعدها من حيث التأثير والنتائج والتداعيات.

   

وأكدا على استمرار التواصل والتشاور الدائم وتقدير الموقف لاتخاذ القرارات التي تتلاءم وطبيعة تطورات الوضع الميداني على قاعدة وحدة الشعب والقضية والمقاومة في أماكن تواجدها كافة.

الأكثر قراءة اليوم

القيادة الفلسطينية تتخذ قرارات هامة عقب العدوان الإسرائيلي على جنين

عبد الباري عطوان يكتب عن موقف الرئيس عباس وحماس من مجزرة جنين ..

العاوروي: الاحتلال سيدفع ثمنا لم يتوقعه والمعركة ستكون مفتوحة في هذا الحال..

لحظة بلحظة.. العدوان على جنين يدخل يومه الثاني

الرئيس عباس يدعو كافة قادة الفصائل لاجتماع طارئ

قيادي في كتيبة جنين: لن نترك السلاح وسنقاتل حتى آخر مجاهد وآخر طلقة

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

المنفذ من الخليل.. إصابة 7 إسرائيليين في عملية مزدوجة بتل أبيب

تنسيق

مصدر أمني مسؤول ينفي المزاعم الإسرائيلية باستمرار التنسيق الأمني

جنين

تحليلات إسرائيلية : عندما ينتهي العدوان على جنين سيستأنف الفلسطينيون المقاومة

مقاومة

مصدر أمني إسرائيلي: مسلحون استطاعوا الفرار من الأهداف التي وصل إليها الاحتلال

20230704055735

العثور على جثمان شهيد في شارع حيفا بجنين يرفع عدد الشهداء إلى 10

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية