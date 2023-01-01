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حماس" و"الجهاد" : عملية تل أبيب رد أولي على ما يجري في جنين

الثلاثاء 04 يوليو 2023 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس" و"الجهاد" : عملية تل أبيب رد أولي على ما يجري في جنين



غزة/ سما /

أكدت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، ظهر اليوم الثلاثاء، أن عملية تل أبيب هي الرد الأولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في مخيم جنين.

وقال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، "إن هذا تطبيق لما أكدت عليه المقاومة أن الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه ضد مخيم جنين"، مشيداً بأيدي المقاومين في مخيم جنين.

بدوره، دعا عضـو المـكـتـب السيـاسـي لحـركـة "الجـهـاد" خـالـد البطـش، المقاومة المسلحة لتوجيه الضربات النوعية لقوات الاحتلال مستوطنيه في مختلف أرجاء الضفة والعمق الإسرائيلي، مشيداً بعملية تل أبيب.

وقال البطش: "إن الاحتلال سيفشل في تحقيق أهدافه من هذه الهجمة البربرية على جنين وسيخرج منها يجر أذناب الخزي والعار".

وأضاف: "إن محاولات حكومة نتنياهو المتطرفة الهروب من أزمتها الداخلية و نقلها إلى شوارع مدينة ومخيم جنين لن تفلح، ولن يسهم هذا الاجتياح في خروج حكومة الاحتلال من مأزقها الداخلي، ولن تسهم هذه الحملة العسكرية المسعورة في كسر شوكة المقاومة".

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