الاحتلال يخطر بالهدم ووقف البناء في منزل وبركسين في يطا جنوب الخليل

الخليل / سما /

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إخطارات بالهدم ووقف البناء في منزل وبركسين في بلدة يطا جنوب الخليل، واستولت على رايات ولافتات رفعت على المنازل استنكارا للجريمة المرتكبة في جنين ومخيمها.

وقال الناشط أسامة مخامرة ، إن قوات الاحتلال سلمت المواطن محمد محمود مخامرة، إخطارا بهدم بركسه الزراعي، والمقام على مساحة ألف متر في قرية الكرمل شرق يطا، والمواطن روضي الجبارين بوقف العمل في بناء بركس زراعي في المنطقة ذاتها.

وأضاف أن قوات الاحتلال صورت عددا من المنازل والمساكن، وأبلغت المواطن خالد محمد حمامرة بوقف البناء والعمل في منزله في المنطقة ذاتها، كما اقتحمت عددا من التجمعات السكانية، وأزالت العلم الفلسطيني والرايات التي رفعت تنديدا بمجازر الاحتلال في جنين والأراضي الفلسطينية.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، حاول عدد من المستوطنين الاعتداء على عائلة المواطن سلامة مخامرة التي تقيم في كهف بمنطقة مغاير العبيد، إلا أن العائلة حالت دون وصولهم وتنفيذ اعتداءاتهم.