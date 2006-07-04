الأسير أيهم كممجي من كفردان يدخل عامه الـ18 في سجون الإحتلال

جنين / سما /

دخل الأسير أيهم نايف كممجي من بلدة كفر دان غرب جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، أن الأسير كممجي من ضمن الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع لأيام قبل أن يعيد الإحتلال اعتقالهم قبل عامين.

وأضاف أن الأسير كممجي اعتقله الاحتلال بعملية خاصة بتاريخ 4/7/2006 من مدينة رام الله، وحكم علية بالسجن مدى الحياة.

وأشار إلى أن والدة الأسير كممجي توفيت اثر جلطة دماغية في 11/3/2019، واستشهد شقيقه شأس في شهر رمضان عام 2022 وحرمه الاحتلال من وداعهما.