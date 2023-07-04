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مصدر أمني مسؤول ينفي المزاعم الإسرائيلية باستمرار التنسيق الأمني

الثلاثاء 04 يوليو 2023 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر أمني مسؤول ينفي المزاعم الإسرائيلية باستمرار التنسيق الأمني



القدس المحتلة / سما /

نفى مصدر أمني مسؤول، اليوم الثلاثاء، ما تحدثت عنه مصادر إعلامية إسرائيلية نقلت عن جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن التنسيق الأمني ما زال مستمراً.

وأكد هذا المصدر، التزام الأجهزة الأمنية بقرارات القيادة الفلسطينية فيما يتعلق بهذا الموضوع، وأن كل ما يشاع يهدف الى خلق البلبلة في الساحة الفلسطينية، وهو جزء من الحملة التي تشن على السلطة الوطنية والأجهزة الأمنية.

ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والموضوعية والعودة إلى المصادر الرسمية الفلسطينية قبل أن تنساق إلى هذه الألاعيب الإسرائيلية.

كما دعا المصدر، أبناء شعبنا إلى رص الصفوف والوحدة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا الوطنية.

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