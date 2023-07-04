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"تجمع النقابات الفلسطينية" يدعو لوقف العدوان الصهيوني على جنين

الثلاثاء 04 يوليو 2023 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

دعا تجمع النقابات الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، لوقف فوري وعاجل للعدوان الهمجي على جنين، والتدخل السريع لوقف شلال الدماء في جنين.

وأكد التجمع في بيان له، على حق أبناء شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وشعبه، ومواجهة جرائم الاحتلال بكافة الوسائل المشروعة في كفاح المحتلين.

وطالب المؤسسات الأممية والدولية وعلى رأسهم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية للتحرك من أجل وقف هذا العدوان بحق أبناء شعبنا الفلسطيني .

ووجه التجمع دعوة إلى أبناء أمتنا العربية والإسلامية لفضح جرائم الاحتلال وفضح المجازر الدموية في جنين، وتكثيف التضامن مع جنين وأهلها .

وبيًن أنه يجب على جموع أبناء النقابات العربية والاتحادات النقابية الدولية العمل على دعم ومساندة أبناء شعبنا الفلسطيني في مواجهة هذه العدوان وقطع كافة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي .

هذا ويتعرض مخيم جنين، لعدوان صهيوني متواصل لليوم الثاني على التوالي، أدى إلى ارتقاء 10 شهداء وإصابة أكثر من 100 فلسطيني بينهم 20 حالة خطيرة، إضافة إلى ما خلفه العدوان الصهيوني إلى دمار كبير وواسع في المنازل والوحدات السكنية والبنية التحتية في شوارع وأزقة المخيم.

#تجمع النقابات الفلسطينية #جنين

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