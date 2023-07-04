الرشق: عدوان الاحتلال على جنين لن يكسر شوكة المقاومة

غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إن العدوان الإسرائيلي الذي ينفذه جيش الاحتلال على مخيم جنين لن يقدر على كسر شوكة مقاومتنا البطلة، رغم ما يتسبب به من استهداف لأبناء شعبنا المدنيين، للتغطية على فشله في وضع حدّ للهجمات المسلحة التي تستهدف جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

وأضاف الرشق أن ما يتعرض له مخيم جنين الصامد هذه الأيام يأتي استمرارا لما واجهه قبل أكثر من عشرين عاما من وحشية صهيونية وهمجية غير مسبوقة.

وتابع: "رغم كل ذلك استعاد قوته، ووجّه للعدو ضربات وضربات، أفقدته صوابه، وجعلته مكشوف الظهر أمام رأيه العام الداخلي، وهو يقف عاجزا أمام هجمات المقاومين من أحفاد القسام".

وتواصل قوات الاحتلال عمليتها العسكرية واسعة النطاق في جنين ومخيمها، لليوم الثاني على التوالي.

وأسفرت العملية العسكرية الغاشمة على مخيم جنين، إلى استشهاد 10 مواطنين، وإصابة أكثر من 100 آخرين، بينهم 20 إصابة خطيرة جداً.