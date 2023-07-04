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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الثلاثاء 04 يوليو 2023 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر استشهاد ثمانية مواطنين، وإصابة 100 آخرين خلال عدوان جوي وبري دموي على مدينة جنين، ومخيمها، واستشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال عند مدخل البيرة الشمالي.

كما عنونت الصحف، مطالبة الرئيس محمود عباس للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإلزام إسرائيل بوقف تهجير أهالي مخيم جنين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

- باسم المخيم لن نموت.. واسألوا جنين.. عدوان احتلالي جوي وبري دموي على جنين ومخيمها.. ثمانية شهداء وعشرات الجرحى

- نكبة جديدة في مخيم جنين.. الاحتلال يهجر مئات المواطنين من منازلهم تحت التهديد بقصفها

- شهيد وعشرات الجرحى خلال مواجهات في الضفة نصرة لجنين ومخيمها

- الرئيس: الاحتلال إلى زوال.. نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا وفرض العقوبات على الاحتلال.. وجه الحكومة لتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمود أهلنا في جنين وبقية أرض دولة فلسطين

- الرئيس يطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإلزام إسرائيل بوقف تهجير أهالي مخيم جنين

- القيادة: على جميع الأجهزة والهيئات أخذ دورها في مهمة الدفاع عن شعبنا

- الرئاسة: شعبنا لن يركع ولن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء

- مجلس الوزراء يكلف أعضاءه بتقديم الدعم الصحي والمالي والإغاثي لأهالي مخيم جنين

الأيام:

- الاحتلال يغزو مخيم جنين بجيشه ومسيراته: 8 شهداء وشهيد في البيرة برصاص الاحتلال

- الرئيس يطالب بتدخل دولي لوقف تهجير أهالي مخيم جنين

- القيادة تقرر وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي والاستمرار بوقف التنسيق الأمني

- الاحتلال يجبر آلاف السكان من مخيم جنين على مغادرته

- الاحتلال يجدد القصف على مخيم جنين ويدفع بتعزيزات عسكرية نحو عدة محاور

- قمع تظاهرات منددة بالعدوان على جنين واقتحام قرى في محيط نابلس وطولكرم

- إصابات خلال مواجهات شرق غزة وتظاهرات غاضبة تعم القطاع

القدس:

- 8 شهداء وعشرات الإصابات في عدوان على جنين ومخيمها

- الرئيس يطالب العالم بالتدخل لوقف تهجير أهالي مخيم جنين

- المئات يتظاهرون في مطار "بن غوريون" ضد حكومة نتنياهو

- القيادة تقرر الاستمرار بوقف التنسيق الأمني وتدعو "الأجهزة" للدفاع عن شعبنا

- استشهاد شاب في البيرة وإصابة العشرات خلال مواجهات بالضفة

- مصدر: عشرات المواقع الاستيطانية العشوائية أقيمت منذ تسلم سموتريتش لـ"الإدارة المدنية"

- المصادقة بالقراءة التمهيدية على قانون يسمح بسجن فلسطينيين تقل أعمارهم عن 14 عاما

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