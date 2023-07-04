  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"هآرتس" : العملية في جنين لن تغير الواقع

الثلاثاء 04 يوليو 2023 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"هآرتس" : العملية في جنين لن تغير الواقع



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة هآرتس العبرية، الثلاثاء، إن العملية العسكرية المستمرة لليوم الثاني في جنين، لن تحقق أهدافها كاملة بالقضاء على المقاومة.

ورأت الصحيفة، أنه على قادة أحزاب اليمين في الحكومة الإسرائيلية ومناصريهم في الكنيست والمستوطنات، التقليل من توقعاتهم حول نتائج العملية العسكرية.

وتقول الصحيفة: إن كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية ليس لديهم أي أوهام بأن هذه العملية ستحدث تغييرًا جوهريًا في الواقع الأمني، وأن الهدف من العملية في الوقت الحالي هو توجيه ضربة للخلايا المسلحة تصعب من محاولاتهم لتنفيذ هجمات.

وأشارت إلى أن هناك حاجة إسرائيلية لإنهاء العملية بسرعة نسبيًا خوفًا من التورط في ساحات أخرى، مرجحةً أن يتم إطلاق صواريخ من غزة في حال زاد عدد الشهداء الفلسطينيين، كما يتوقع أن تنفذ هجمات انتقامية في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر.

وفي تقرير آخر لها، قالت "هآرتس"، إن العملية الحالية في جنين والصور الواردة من هناك تشير إلى أنها ستنشئ جيلًا فلسطينيًا لا يرى أي أفق آخر.

وقالت إنه بعد انتهاء العملية سيعود الإسرائيليون إلى طبيعتهم، وهم يتوقعون من الفلسطينيين أن يفعلوا الشيء نفسه، لعق الجراح، ودفن الشهداء، والمضي قدمًا، ولن يهتم أحد بالمستقبل أو يفكر في مخطط للهدوء، لأنهم في إسرائيل يريدون إقامة واقع يعتاد فيه الفلسطينيون على العيش تحت الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية، وتدار شؤونهم المدنية من قبل سلطة فلسطينية ضعيفة، ومن وقت لآخر يشرعون في عملية عسكرية محدودة تلقى صمتًا مدويًا من معظم المجتمع الدولي وخاصة من العم سام في واشنطن.

وتضيف: مسألة السيطرة على الفلسطينيين لا تهم أصحاب القرار، وبالنسبة لهم، الفلسطينيون لا يستحقون أفقًا، ويجب على الشباب بينهم أن يتصالحوا مع الوضع الحالي.

وأشارت إلى أن الجيل الحالي في جنين هم ممن لم يعايشوا معركة 2002، أو ولدوا خلالها، وهذا الجيل يعيش حالة من اليأس والغضب في ظل استمرار العمليات الإسرائيلية، والانقسام الفلسطيني، وبالنسبة للرأي العام الإسرائيلي، ربما تكون قد تحققت صورة النصر، لكن كل عمل من هذا القبيل يهيئ لمزيد من جولات القتال وسفك الدماء.

وختمت: قد تكون إسرائيل قادرة على إحداث نوع من الهدوء المحدود، لكن الصور من جنين ستكون أرضية خصبة أخرى لنمو جيل آخر لا يرى أفقًا.

الأكثر قراءة اليوم

القيادة الفلسطينية تتخذ قرارات هامة عقب العدوان الإسرائيلي على جنين

المقاومة في غزة لأطراف دولية : وقف العدوان على جنين فورا أو التصعيد

العاوروي: الاحتلال سيدفع ثمنا لم يتوقعه والمعركة ستكون مفتوحة في هذا الحال..

نتنياهو في أول تعليق على أحداث جنين : المعادلة تغيّرت ..

الرئيس عباس يدعو كافة قادة الفصائل لاجتماع طارئ

قيادي في كتيبة جنين: لن نترك السلاح وسنقاتل حتى آخر مجاهد وآخر طلقة

عرين الأسود تدعو لمساندة جنين وتتوعد الاحتلال "بالدمار والسواد"

الأخبار الرئيسية

مقاومة

مصدر أمني إسرائيلي: مسلحون استطاعوا الفرار من الأهداف التي وصل إليها الاحتلال

20230704055735

العثور على جثمان شهيد في شارع حيفا بجنين يرفع عدد الشهداء إلى 10

photo_2023-07-04_03-21-19

لحظة بلحظة.. العدوان على جنين يدخل يومه الثاني

photo_2023-07-04_03-53-55

روايات إسرائيلية متضاربة حول أهداف اقتحام جنين ومدّته

r1fM35xFh_5_8_2996_1980_0_x-large

شهادات "إسرائيلية" تؤكد فشل العدوان المستمر في جنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية