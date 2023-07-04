إصابات واعتقالات في مداهمات ومواجهات بالضفة الغربية

رام الله / سما /

أصيب واعتقل العديد من المواطنين، الليلة الماضية وفجر الثلاثاء، خلال مداهمات ومواجهات شهدتها عدة مناطق بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر عدي بني عودة من طمون، والشاب ماجد عايدي من مخيم الفارعة جنوب طوباس.

فيما اعتقل محمد داوود شوشة (25 عاما)، وعلاء طارق حمامرة (24عاما)، وأنس زعول بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها في بلدة حوسان غرب بيت لحم.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات عنيفة اندلعت فجرًا عند المدخل الجنوبي لمدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن شابًا أصيب بجروح بالرصاص الحي بمنطقة القدم وتم نقله للمشفى لتلقي العلاج.

وأغلقت قوات الاحتلال المدخل أمام مركبات المواطنين الداخلين إلى المدينة ومنعتهم من المرور نهائيا.

كما أغلقت قوات أخرى البوابة الحديدية المؤدية إلى مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة، ومنعت حركة مركبات المواطنين من المرور، ما اضطرهم لسلوك طرق التفافية للوصول إلى أعمالهم.

كما تم إغلاق مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، بالسواتر الترابية.