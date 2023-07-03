  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء حارة اعلى من معدلها السنوي العام

الثلاثاء 04 يوليو 2023 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة اعلى من معدلها السنوي العام



رام الله / سما /

 توقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، حارا نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


في يوم الأربعاء، تكون الأجواء حارة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. وتبقى الأجواء الصيفية المثالية هي السائدة والمسيطرة في كافة المناطق خاصة الجبلية منها.

في فترة الظهيرة تسود أجواء حارة نسبيا إلى حارة خاصة في السهول والأغوار. ومع المساء يصبح الجو منعشا ولطيفا.

في يوم الجمعة، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. وتبقى الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود أجواء صيفية حارة في ساعات النهار، بينما تسود أجواء لطيفة ومنعشة ليلا وفجرا.

يوم السبت، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى ضمن المعدلات السنوية أو أعلى بقليل.

وتسود أجواء حارة في فترة الظهيرة، بينما يصبح الجو منعشا ولطيفا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

الأكثر قراءة اليوم

المقاومة في غزة لأطراف دولية : وقف العدوان على جنين فورا أو التصعيد

القيادة الفلسطينية تتخذ قرارات هامة عقب العدوان الإسرائيلي على جنين

العاوروي: الاحتلال سيدفع ثمنا لم يتوقعه والمعركة ستكون مفتوحة في هذا الحال..

نتنياهو في أول تعليق على أحداث جنين : المعادلة تغيّرت ..

الرئيس عباس يدعو كافة قادة الفصائل لاجتماع طارئ

ريال مدريد يخطط لصفقة القرن الكبرى.. "نجم بايرن وليس مبابي"

عرين الأسود تدعو لمساندة جنين وتتوعد الاحتلال "بالدمار والسواد"

الأخبار الرئيسية

20230704055735

العثور على جثمان شهيد في شارع حيفا بجنين يرفع عدد الشهداء إلى 10

photo_2023-07-04_03-21-19

لحظة بلحظة.. العدوان على جنين يدخل يومه الثاني

photo_2023-07-04_03-53-55

روايات إسرائيلية متضاربة حول أهداف اقتحام جنين ومدّته

r1fM35xFh_5_8_2996_1980_0_x-large

شهادات "إسرائيلية" تؤكد فشل العدوان المستمر في جنين

photo_2023-07-03_17-47-36

عدوان الاحتلال على جنين: ارتفاع عدد الشهداء ومواجهات عنيفة في الضفة والقدس (صور وفيدوهات)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية