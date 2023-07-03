الشرطة الفلسطينية تصدر بيانا للرأي العام بشأن أحداث بلدة جبع

أصدرت المديرية العامة للشرطة بيانا توضيحيا للرأي العام حول الاعتداء على مركز شرطة جبع ، حيث أوضحت فيه قيام مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون بالاعتداء على المركز الذي يقدم الخدمات لأبناء البلدة والمنطقة المجاوره ، حيث أطلقت النار بكثافة تجاه المركز وقاموا بحرق المركبات غير القانونية المضبوطة في ساحة المركز، وتعاملت الشرطة وعناصرها بانضباط ومسؤولية عالية من حيث استخدام القوة بالقدر اللازم للرد على المعتدين دون وقوع أي إصابات .

وأكدت الشرطة أنها لن تسمح بالاعتداء على مقدرات الشعب الفلسطيني ولن تتوانى عن دورها في حفظ امن الوطن والمواطن .

وأضافت الشرطة أنه تم تحديد عدد من المعتدين والذين سيتم إحضارهم وتقديمهم للعدالة بالتعاون مع اجهزة الامن .

كما ثمنت الشرطة جهد المؤسسات والوجهاء الذين استنكروا هذه الأعمال الخارجة عن عادات شعبنا في الوقت الذي تتعرض فيه هذه المحافظة الباسلة لإعتداء احتلالي غاشم.

كما أن الشرطة باقية على عهد الولاء والانتماء الشعب والقضية .