  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة الفلسطينية تصدر بيانا للرأي العام بشأن أحداث بلدة جبع

الثلاثاء 04 يوليو 2023 01:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الفلسطينية تصدر بيانا للرأي العام بشأن أحداث بلدة جبع



 أصدرت المديرية العامة للشرطة بيانا توضيحيا للرأي العام حول الاعتداء على مركز شرطة جبع ، حيث أوضحت فيه قيام مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون بالاعتداء على المركز الذي   يقدم الخدمات لأبناء البلدة والمنطقة المجاوره ، حيث أطلقت   النار بكثافة تجاه المركز وقاموا بحرق المركبات غير القانونية المضبوطة في  ساحة المركز، وتعاملت  الشرطة  وعناصرها  بانضباط  ومسؤولية عالية من حيث استخدام  القوة بالقدر اللازم للرد على المعتدين دون وقوع أي إصابات .

وأكدت الشرطة أنها لن تسمح بالاعتداء على مقدرات الشعب الفلسطيني ولن تتوانى عن دورها في حفظ امن الوطن والمواطن .

وأضافت الشرطة أنه تم تحديد عدد من المعتدين والذين سيتم إحضارهم وتقديمهم للعدالة بالتعاون مع اجهزة الامن .

كما ثمنت الشرطة جهد المؤسسات والوجهاء الذين استنكروا هذه  الأعمال الخارجة عن عادات  شعبنا في الوقت الذي تتعرض فيه هذه المحافظة الباسلة لإعتداء احتلالي غاشم.
 كما أن الشرطة  باقية على عهد الولاء والانتماء الشعب والقضية .

الأكثر قراءة اليوم

أسعار صرف العملات

"إسرائيل" تهدد غزة وتستعد لإطلاق الصواريخ .. الجهاد: كل الخيارات مفتوحة..

المقاومة في غزة لأطراف دولية : وقف العدوان على جنين فورا أو التصعيد

جيش الاحتلال الإسرائيلي: لن نحتل مخيم جنين

العاوروي: الاحتلال سيدفع ثمنا لم يتوقعه والمعركة ستكون مفتوحة في هذا الحال..

نتنياهو في أول تعليق على أحداث جنين : المعادلة تغيّرت ..

الرئيس عباس يدعو كافة قادة الفصائل لاجتماع طارئ

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-03_17-47-36

لحظة بلحظة.. الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ويحضر لليلة دامية

مصادر: دول تحاول ثني المقاومة في غزة عن دخول المعركة والليلة ستكون حاسمة

photo_2023-07-03_20-16-58

تغريبة فلسطينية جديدة.. الاحتلال يجبر مئات العائلات على مغادة منازلها في جنين (شاهد)

photo_2023-07-03_20-17-03

الرئيس عباس يطالب بالتدخل العاجل لإلزام إسرائيل بوقف تهجير أهالي مخيم جنين

القيادة الفلسطينية تتخذ قرارات هامة عقب العدوان الإسرائيلي على جنين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية