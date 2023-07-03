د. أبو هولي يعلن عن تشكيل لجنة عليا من شؤون اللاجئين والمكتب التنفيذي لمتابعة احداث مخيم جنين وتلبية احتياجاته

رام الله/سما/

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي عن تشكيل لجنة عليا من دائرة شؤون اللاجئين والمكتب التنفيذي للجان الشعبية في مخيمات المحافظات الشمالية لمتابعة احداث مخيم جنين وتلبية احتياجاته في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي العسكري على المخيم .

وأوضح د. أبو هولي بان من صلاحيات اللجنة التنسيق والتواصل مع وكالة الغوث الدولية "اونروا" للقيام بواجباتها تجاه اللاجئين المحاصرين داخل المخيم، والعمل بشكل سريع على إيواء العائلات التي أجبرها الاحتلال الإسرائيلي من مغادرة منازلهم الى خارج المخيم، وتفعيل عياداتها المتنقلة في تقديم خدماتها الصحية للمصابين .

وطالبت دائرة شؤون اللاجئين الأمين العام للأمم المتحدة بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للمنظمات الدولية الإنسانية بما فيها وكالة الغوث الدولية "اونروا" دخول المخيم والقيام بمهامها في تقديم خدماتها الاغاثية والطبية لسكان المخيم بما فيها تامين الحماية.

وحذرت دائرة شؤون اللاجئين من عدم السماح للمنظمات الدولية من دخول المخيم الذي ينذر بِنية الاحتلال الإسرائيلي من تصعيد جرائمه داخل المخيم .

واكدت الدائرة في بيانها بان اجبار الاحتلال الإسرائيلي أهالي مخيم جنين على مغادرته تحت تهديد قصف منازلهم الى خارج المخيم يهدف الى تفريغه من سكانه في اطار مخطط تدميره وارتكاب مجازر جديدة مما يستوجب من المجتمع الدولي التدخل العاجل لوقف العدوان والزام حكومة الاحتلال بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني وبقرارات وبمبادئ الأمم المتحدة.

وتواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مخيم جنين الذي أسفر عن سقوط 9 شهداء وما يزيد عن 50 إصابة بينها 10 خطيرة .