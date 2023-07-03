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مواجهات مع الاحتلال في مخيم شعفاط وبيت اجزا وبيت دقو شمال القدس

الثلاثاء 04 يوليو 2023 12:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مواجهات مع الاحتلال في مخيم شعفاط وبيت اجزا وبيت دقو شمال القدس



القدس المحتلة/سما/

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، في مخيم شعفاط، وبيت اجزا، وبيت دقو، شمال القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأنّ قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، دون أن يبلغ عن إصابات.

يشار إلى أنّ هذه المنطقة تضم أكبر تجمع مقدسي سكاني من تجمعات مخيم شعفاط، وضاحية راس خميس، وحي راس شحادة، وضاحية السلام، وبلدة عناتا.

كما اندلعت مواجهات مماثلة في بلدة بيت اجزا، أطلق خلالها مستوطن النار صوب الشبان، دون وقوع إصابات.

وعلى مدخل قرية بيت دقو شمال، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الصوت.

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#القدس المحتلة

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