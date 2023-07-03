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قيادي في كتيبة جنين: لن نترك السلاح وسنقاتل حتى آخر مجاهد وأخر طلقة

الإثنين 03 يوليو 2023 11:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي في كتيبة جنين: لن نترك السلاح وسنقاتل حتى آخر مجاهد وأخر طلقة



جنين/سما/

جدد أحد قادة كتيبة جنين التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الإثنين3/7/2023م، فخره واعتزازه بكل قطرة دم سالت من أبناء شعبنا العظيم المجاهد في مخيم جنين.

وقال القائد في كتيبة جنين خلال بلاغ عسكري نشرته الكتيبة:" نجدد فخرنا واعتزازنا بكل قطرة دم سالت من أبناء شعبنا العظيم المجاهد في مخيم جنين، الذي يخوض معنا غمار هذه المعركة البطولية -بكل عزة وشرف ووفاء وانتماء لخيار المقاومة-، ويقفون كتفا بكتف برفقة قادة ومجاهدي الكتيبة الشجعان بالميدان".

وأضاف :" إن ما يقوم به جيش العدو المجرم من إخلاء للمدنيين العزل وإخراجهم من منازلهم للضغط على مجاهدينا هي محاولات فاشلة لن تكسر عزائم أبناء شعبنا ومجاهدينا وسيبقى مخيم جنين درع المقاومة وحصنها الأمين".

وتابع :" لقد أثبت العدو أنه أجبن وأعجز من أن يواجه مجاهدينا على الارض فاستعان بالطائرات التي لم تنفعه خلال المعركة وما حدث في كمين مسجد الانصار خير شاهد على عجز هذا الجيش الجبان برغم كل ما يملكه من تطور وتفوق عسكري".

ووجه القيادي في كتيبة جنين رسالة لأبناء شعبنا قائلاً:" يا أبناء شعبنا العظيم إننا نعاهدكم عهد الصادقين الأوفياء أننا لن نترك السلاح ولن نتراجع قيد أنملة وسنقاتل حتى أخر مجاهد وأخر طلقة وكلنا يقين وإيمان أن خلفنا شعب عظيم ومقاومة باسلة ستثأر لنا وتنتقم لدمائنا".

#جنين

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