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حملة للتبرع بالدم في سلفيت لصالح جرحى العدوان الإسرائيلي على جنين

الإثنين 03 يوليو 2023 11:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
حملة للتبرع بالدم في سلفيت لصالح جرحى العدوان الإسرائيلي على جنين



 أطلقت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)- إقليم سلفيت، وبالشراكة مع مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي، اليوم الإثنين، حملة للتبرع بالدم لصالح جرحى العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين.

وقال أمين سر حركة "فتح" في سلفيت عبد الستار عواد، خلال إطلاق الحملة التي ستستمر لعدة ساعات  في مستشفى الشهيد ياسر عرفات، إن الحملة جاءت بمشاركة أبناء الحركة وأهالي المحافظة وفاءً لأهلنا في جنين ولمساندتهم بشتى الطرق والوسائل للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم.

وأشار عواد إلى أن الحملة شهدت مشاركة واسعة من قبل المتبرعين، وبزمر دم مختلفة.

بدوره، قال مدير عام مستشفى الشهيد ياسر عرفات الدكتور محمد الرمحي: "إن هذه الحملة تأتي انطلاقا من الواجب الوطني والخدماتي في ظل الظروف الراهنة التي يعاني منها أبناء شعبنا الفلسطيني في جنين"، مشددا على ضرورة استمرار دعم الأنشطة والمبادرات التي تهدف لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

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