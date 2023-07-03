  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"النواب الأردني" يطالب بتحرك عربي ودولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال في جنين

الإثنين 03 يوليو 2023 10:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"النواب الأردني" يطالب بتحرك عربي ودولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال في جنين



عمان/سما/

- أكد مجلس النواب الأردني، ضرورة التحرك العربي والدولي العاجل لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات والبرلمانات الإقليمية والدولية بضرورة التحرك الفاعل لوقف جرائم المحتل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في وجه آلة الحرب والدمار والخراب.

وجاء في بيان للمجلس، اليوم الإثنين، إن جرائم المحتل لن توقف الشعب الفلسطيني عن مساعيه لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، مضيفا أن هذا العدوان يأتي استكمالا لجرائم الاحتلال ومشاريعه التي تحطمت على صخرة صمود الشعب الفلسطيني ونضاله الوطني.

واعتبر أن صمت المجتمع الدولي عن جرائم المحتل، يضع العالم أمام اختبار الضمير والإنسانية، ويستوجب من كل القوى والهيئات الدولية التحرك العاجل لوقف هذا العدوان الغاشم على الأهل في جنين، التي سطر أبناؤها أروع صور الفداء والتضحية من أجل كرامة الأمة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل استقلاله وحريته.

وفي السياق ذاته، أدانت أحزاب أردنية العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، ودعت إلى وقفات منددة بهذا العدوان.

#عمان

الأكثر قراءة اليوم

أسعار صرف العملات

بالفيديو: مقتل مواطن بإطلاق نار في جنين

"إسرائيل" تهدد غزة وتستعد لإطلاق الصواريخ .. الجهاد: كل الخيارات مفتوحة..

هذا ما انتهت إليه جلسة نتنياهو الأمنية

المقاومة في غزة لأطراف دولية : وقف العدوان على جنين فورا أو التصعيد

جيش الاحتلال الإسرائيلي: لن نحتل مخيم جنين

نتنياهو في أول تعليق على أحداث جنين : المعادلة تغيّرت ..

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-03_17-47-36

لحظة بلحظة.. الاحتلال يواصل عدوانه على جنين.. شهداء وجرحى والمقاومة تستنفر

photo_2023-07-03_20-17-03

الرئيس عباس يطالب بالتدخل العاجل لإلزام إسرائيل بوقف تهجير أهالي مخيم جنين

photo_2023-07-03_20-16-58

تغريبة فلسطينية جديدة.. الاحتلال يجبر مئات العائلات على مغادة منازلها في جنين (شاهد)

القيادة الفلسطينية تتخذ قرارات هامة عقب العدوان الإسرائيلي على جنين

photo_2023-07-03_18-47-23

نتنياهو: العملية في جنين ستستمرّ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية