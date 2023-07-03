"النواب الأردني" يطالب بتحرك عربي ودولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال في جنين

عمان/سما/

- أكد مجلس النواب الأردني، ضرورة التحرك العربي والدولي العاجل لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات والبرلمانات الإقليمية والدولية بضرورة التحرك الفاعل لوقف جرائم المحتل وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في وجه آلة الحرب والدمار والخراب.

وجاء في بيان للمجلس، اليوم الإثنين، إن جرائم المحتل لن توقف الشعب الفلسطيني عن مساعيه لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، مضيفا أن هذا العدوان يأتي استكمالا لجرائم الاحتلال ومشاريعه التي تحطمت على صخرة صمود الشعب الفلسطيني ونضاله الوطني.

واعتبر أن صمت المجتمع الدولي عن جرائم المحتل، يضع العالم أمام اختبار الضمير والإنسانية، ويستوجب من كل القوى والهيئات الدولية التحرك العاجل لوقف هذا العدوان الغاشم على الأهل في جنين، التي سطر أبناؤها أروع صور الفداء والتضحية من أجل كرامة الأمة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل استقلاله وحريته.

وفي السياق ذاته، أدانت أحزاب أردنية العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، ودعت إلى وقفات منددة بهذا العدوان.