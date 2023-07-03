  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقفة في أم الفحم تنديدا بعدوان الاحتلال على جنين

الإثنين 03 يوليو 2023 10:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة في أم الفحم تنديدا بعدوان الاحتلال على جنين



ّأم الفحم/سما/

- تظاهر العشرات من أهالي أم الفحم ومنطقة وادي عارة، داخل أراضي عام الـ48، مساء اليوم الإثنين، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي جاءت بدعوة شبابية من أم الفحم، العلم الفلسطيني ورددوا هتافات ضد العدوان، وأخرى إسنادا لأهالي جنين ومخيمها.

ودعوا إلى وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنين منذ ساعات الفجر، والذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء، وإصابة العشرات، إضافة لدمار وخراب في الشوارع والبنية التحتية وحصار أهالي المخيم في منازلهم.

ـــــــــــ

#ام الفحم

الأكثر قراءة اليوم

أسعار صرف العملات

بالفيديو: مقتل مواطن بإطلاق نار في جنين

"إسرائيل" تهدد غزة وتستعد لإطلاق الصواريخ .. الجهاد: كل الخيارات مفتوحة..

هذا ما انتهت إليه جلسة نتنياهو الأمنية

المقاومة في غزة لأطراف دولية : وقف العدوان على جنين فورا أو التصعيد

جيش الاحتلال الإسرائيلي: لن نحتل مخيم جنين

نتنياهو في أول تعليق على أحداث جنين : المعادلة تغيّرت ..

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-03_17-47-36

لحظة بلحظة.. الاحتلال يواصل عدوانه على جنين.. شهداء وجرحى والمقاومة تستنفر

photo_2023-07-03_20-17-03

الرئيس عباس يطالب بالتدخل العاجل لإلزام إسرائيل بوقف تهجير أهالي مخيم جنين

photo_2023-07-03_20-16-58

تغريبة فلسطينية جديدة.. الاحتلال يجبر مئات العائلات على مغادة منازلها في جنين (شاهد)

القيادة الفلسطينية تتخذ قرارات هامة عقب العدوان الإسرائيلي على جنين

photo_2023-07-03_18-47-23

نتنياهو: العملية في جنين ستستمرّ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية