وقفة في أم الفحم تنديدا بعدوان الاحتلال على جنين

ّأم الفحم/سما/

- تظاهر العشرات من أهالي أم الفحم ومنطقة وادي عارة، داخل أراضي عام الـ48، مساء اليوم الإثنين، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي جاءت بدعوة شبابية من أم الفحم، العلم الفلسطيني ورددوا هتافات ضد العدوان، وأخرى إسنادا لأهالي جنين ومخيمها.

ودعوا إلى وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنين منذ ساعات الفجر، والذي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء، وإصابة العشرات، إضافة لدمار وخراب في الشوارع والبنية التحتية وحصار أهالي المخيم في منازلهم.

ـــــــــــ