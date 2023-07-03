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"الأونروا" تعرب عن قلقها البالغ إزاء عدوان الاحتلال على مخيم جنين

الإثنين 03 يوليو 2023 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا" تعرب عن قلقها البالغ إزاء عدوان الاحتلال على مخيم جنين



غزة/سما/

عربت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الضفة الغربية، عن بالغ قلقها إزاء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ صباح اليوم على مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين، المعروف بالكثافة السكانية العالية.

وطلبت "الأونروا"، في بيان لها، مساء اليوم الإثنين، باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حصول المصابين على الرعاية الطبية.

وأشار البيان إلى الأضرار الجسيمة التي وقعت للبنية التحتية للمخيم، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بشبكة المياه، ما أدى لتعطل خدمات المياه والكهرباء في مناطق واسعة منه، ما جعل سكان المخيم غير قادرين على الانتقال من منازلهم، وكثير منهم بحاجة ماسة إلى الطعام ومياه الشرب وحليب الأطفال.

#الانروا

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