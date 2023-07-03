إصابة طفلين خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم عايدة

بيت لحم/سما/

أصيب طفلان، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت عند منطقة "المفتاح" على المدخل الشرقي للمخيم، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة طفلين (10 و14 عاما)، بالرصاص في الأطراف السفلية، نقلا على إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

وكانت قوات الاحتلال قد قمعت مسيرة سلمية انطلقت في مدينة بيت لحم تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق.

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