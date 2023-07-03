الاحتلال يواصل عدوانه على جنين.. شهداء وجرحى والمقاومة تستنفر

جنين/سما/

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها منذ فجر الإثنين، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بجراح، فضلا عن تدمير طرق ومبان وقطع للكهرباء والإنترنت، في حين تواصل المقاومة تصديها لنحو 1000 من قوات الاحتلال اقتحموا المدينة بعشرات الآليات العسكرية والجرافات والمجنزرات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 80 آخرين بجروح بينها 17 إصابات خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة ومخيم جنين في الضفة المحتلة، بينهم شاب في البيرة، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 188 شهيداً.

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الاحتلال يلغي حفلا غنائيا في مستوطنة "سديروت" تحسّبا لإطلاق صواريخ من غزة

وقرر الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، إلغاء حفل موسيقي كان سيعقد في بلدة سديروت المجاورة لحدود قطاع غزة.

وبحسب متحدث عسكري إسرائيلي، فإن القرار اتخذ بعد جلسة تقييم أمني أجراها قائد المنطقة الجنوبية إليعازر تواليدنوا.

وأشار إلى أن ذلك اتخذ بسبب الأحداث في جنين، والمخاوف من إطلاق صواريخ من القطاع.

قصف بمحيط مسجد "الأنصار"و الاحتلال يدّعي "تدمير عدد من غرف إدارة القتال" في المخيّم

استهدف قصف إسرائيليّ محيط مسجد "الأنصار"، فيما أعلن الاحتلال تدمير "غرف إدارة للقتال" في المخيم.

وأصدر جيش الاحتلال بيانا مشتركا مع الشاباك، ادعى فيه أنه "تم العثور على عدة غرف إدارة (وتحكم ومراقبة) قتالية من قبل الشاباك والجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين".

وزعم أن الغرف "استُخدمت من قبل المنظمات الإرهابية في المخيم، لمراقبة القوات الأمنية، أثناء عملها هناك". وأضاف أنه "في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي والشاباك، دمر المقاتلون (عناصر جيش الاحتلال) عددًا من غرف إدارة القتال".

وعَدّ أن تدمير الغرف المذكورة، "يشكّل دمارا بالبنى التحتية للإرهاب، العاملة في المنطقة"، على حدّ وصفه.

"حماس": الدعم الأميركي للعدوان على جنين تشجيع للاحتلال للتصعيد

قال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، مساء اليوم، إنّ حديث الناطق باسم البيت الأبيض عن دعم بلاده للعدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، يمثل "عدواناً على شعبنا، ومشاركة للاحتلال في حربه المسعورة على مخيم جنين".

وذكر قاسم في تصريح، أنّ الدعم الأميركي يُعدّ تشجيعاً للاحتلال على تصعيد انتهاكاته ضد كلّ ما هو فلسطيني.

مصدر لـ"رويترز": الجيش الإسرائيلي يحتاج 24 ساعة أخرى لإنهاء العملية في جنين

قال مصدر مطلع إن الجيش الإسرائيلي يحتاج 24 ساعة أخرى على الأقل لاستكمال العملية التي بدأت في مدينة جنين بالضفة الغربية، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.

ورفض الجيش حتى الآن الإفصاح عن المدة التي ستستغرقها العملية، واكتفى بالقول إنها قد تستغرق أكثر من يوم واحد، وإن القوات ستبقى طالما كان ذلك ضرورياً.

الإعلان عن أسماء الشهداء التسعة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد شهداء اليوم بلغ 9، ثمانية خلال عدوان الاحتلال على جنين، وآخر كان قد استشهد في البيرة.

وخلف العدوان على جنين كما قالت الصحة في بيان، أكثر من 50 جريحاً، بينهم 10 بحالة خطيرة.

وبحسب الصحة فإن شهداء جنين هم: سميح فراس أبو الوفا (20 عاما)، وحسام محمد أبو ذيبة (18 عاماً)، وأوس هاني حنون (19 عاماً)، ونور الدين حسام مرشود (16 عاماً)، ومحمد مهند الشامي (23 عاماً)، وأحمد محمد عامر (21 عاماً)، ومجدي عرعراوي (17 عاماً)، وعلي هاني الغول (17 عاماً)، إضافة إلى الشهيد محمد عماد حسنين (21 عاماً) من مدينة البيرة.

مصدر إسرائيلي: لا ضغوط دولية تطالبنا بالتوقف في مخيم جنين

أكد مصدر سياسي إسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن قوات الاحتلال تتقدم بشكل بطيء في مخيم جنين، وأنه لا توجد أي ضغوط دولية تطالب إسرائيل بالتوقف.

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"كتائب القسام": إيقاع وحدة من جيش الاحتلال في كمين محكم

قالت "كتائب القسام" في مخيم جنين، إن مقاتليها تمكنوا من إيقاع وحدة من الجيش الإسرائيلي في كمين محكم قرب مسجد الأنصار.

وأكد بيان لـ"كتائب القسام" وقوع إصابات مباشرة في صفوف الوحدة بعد استهدافهم بشكل مباشر بوابل من الرصاص.

إلى ذلك، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن اشتباكات جديدة اندلعت بين قواته ومقاومين قرب أحد المساجد في مخيم جنين. وأكد استهدف طيران جيش الاحتلال المكان لـ"إزالة التهديد" كما زعم.

تسلسل العدوان

وكانت قوات الاحتلال، قد بدأت عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، بقصف منزل وسط مخيم جنين، ما أسفر عن استشهاد شاب وإصابة آخرين بجروح مختلفة كما قصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه.

وفي أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من المخيم.



أضرار بالغة ومنع سيارات الإسعاف

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال تحاصر المخيم من مختلف الجهات وتمنع مركبات الإسعاف من دخوله لنقل المصابين لتلقي العلاج، كما تعمدت جرافاتها إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين وتدمير العديد من المركبات وتجريف طرق رئيسة مؤدية إلى المخيم، وأخرى فرعية في محيطه، الأمر الذي أعاق وصول مركبات الإسعاف إلى بعض المنازل لإخلاء المصابين.

كما استهدفت طائرة مسيرة بصاروخ، محيط مسرح الحرية في مخيم جنين، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين العُزل بجروح.



تجريف ووحشية

أظهرت مشاهد قيام آليات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف شوارع جنين، في العملية التي أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال أطلق عليها اسم "بيت وحديقة"، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتلقى تحديثات منتظمة عن العملية.

وأضافت: الأجهزة الأمنية لدى الاحتلال تستعد لاحتمال إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة تجاه "إسرائيل".

وقال وزير الحرب لدى الاحتلال يوآف غالانت؛ إن القوات الإسرائيلية عملت خلال الساعات الماضية بجهد مركز ضد مراكز المقاومة الفلسطينية في جنين، مهددا بأن "أي شخص يؤذي مواطني إسرائيل سيدفع الثمن باهظا".

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "المنظومة الأمنية جاهزة للتعامل مع كل سيناريو".

وتابع: "في نشاط مشترك للجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك"، تم استهداف مقر قيادة غرفة عمليات موحدة في مخيم جنين".

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال، أن العدوان استهدف بنى تحتية ومقرات وغرف عمليات لفصائل المقاومة الفلسطينية، وصادر أسلحة وعبوات ناسفة.