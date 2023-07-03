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فيديو: الاحتلال يعتقل طفلا فلسطينيا في "بني براك" أصاب مستوطنا بعملية طعن

الإثنين 03 يوليو 2023 07:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: الاحتلال يعتقل طفلا فلسطينيا في "بني براك" أصاب مستوطنا بعملية طعن



تل أبيب/سما/

أصيب مستوطن إسرائيلي بجروح، إثر عملية طعن نفذها طفل فلسطيني في منطقة "بني براك" قرب تل أبيب داخل الأراضي المحتلة عام 48.

وقالت مصادر إعلامية عبرية، إن فتى فلسطينيا يبلغ من العمر 14 عاما اعتقلته قوات الاحتلال بعد أن نفذ عملية طعن أصاب خلالها مستوطنا بجروح طفيفة، مشيرة إلى أن الفتى ينحدر من مدينة جنين.

ومنذ فجر الإثنين، بدأ جيش الاحتلال عدوانا واسعا بمدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية، استخدم فيها طائرات مروحية ومسيرات وقوات برية، أسفرت عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة أكثر من 50 آخرين، إضافة إلى اعتقال 20، في حين استشهد فلسطيني آخر برصاص الاحتلال في البيرة وسط الضفة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القرار بتنفيذ العملية اتخذ قبل 10 أيام ولكن تم تأجيله إلى ما بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.

#تل ابيب

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