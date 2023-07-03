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العاوروي: الاحتلال سيدفع ثمنا لم يتوقعه والمعركة ستكون مفتوحة في هذا الحال..

الإثنين 03 يوليو 2023 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاوروي: الاحتلال سيدفع ثمنا لم يتوقعه والمعركة ستكون مفتوحة في هذا الحال..



قال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الأحد، إذا توغل العدو الإسرائيلي نحو مركز مخيم جنين ستكون هناك معركة يدفع فيها ثمنا لم يتوقعه.

وأضاف العاروري خلال حديثه لقناة الجزيرة: "لدى المقاومين في جنين القدرة على ردع الاحتلال، وأسر جنوده.

ولفت إلى أنه منذ بدء المعركة بجنين تتخذ حركة حماس كل إجراءاتها لتقييم الموقف، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ العدو الإسرائيلي عبر وسطاء أن ارتكاب أي حماقة قد يخرج الوضع عن السيطرة.

وبين أن حركة حماس ستقدر الموقف إزاء التطورات الميدانية في جنين ضمن مشاوراتها المستمرة، مؤكدا على أن حماس أبلغت رسائل للعدو الإسرائيلي عبر وسطاء أن المعركة ستكون مفتوحة إذا حدث أي تماد

وتابع: "نحن ننتظر رد المقاومة في الضفة وهناك مشاورات مستمرة على مستوى الغرفة المشتركة للمقاومة، منبها  إلى أنه لا توجد أي تفرقة بين المقاومة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وتبقى القدس أم القضايا

وأوضح أن لدى الدول العربية والإسلامية وسائل وخيارات وبالإمكان تفعيلها في الضغط على الاحتلال.

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