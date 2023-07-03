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صور: الاحتلال يزعم العثور على مختبر متفجرات وأنفاق في جنين

الإثنين 03 يوليو 2023 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: الاحتلال يزعم العثور على مختبر متفجرات وأنفاق في جنين



جنين/سما/

أصدر جيش الاحتلال بيانا مشتركا مع الشاباك، ادعى فيه العثور على "معمل متفجرات" في مخيم جنين.

وقال إن المختبر "يحتوي على مئات المتفجرات الجاهزة للاستخدام وعبوات ناسفة وبئر أسلحة".

وأضاف جيش الاحتلال أنه "صادر أجهزة اتصال ومعدات عسكرية"، وتابع أن جنوده عثروا كذلك "على مختبر متفجرات يحتوي على عشرات العبوات الناسفة ودليل إرشادي لتحضير عبوات ناسفة إضافية".

وزعمت إذاعة جيش الاحتلال، أنه "عثر على ممرات أنفاق تحت الأرض في المسجد، حيث تمركز المسلحون في مخيم جنين للاجئين".

وادّعت أنه "تم إطلاق النار على قوات الجيش الإسرائيلي، من ذلك المسجد، أثناء عملية الإنقاذ التي استهدفت بإطلاق نار، قبل نحو أسبوعين".

 
 
 
#جنين

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