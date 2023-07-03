"الهيئة المستقلة" تطالب بوقف العدوان على مخيم جنين

رام الله/سما/

- طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة الوقوف أمام التزاماتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ الإجراءات الجادة والعاجلة لوقف التصعيد والعدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها منذ ساعات الفجر الأولى من اليوم الإثنين، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية والمناطق المأهولة بالسكان، في انتهاك فاضح لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949.

وحذرت "الهيئة"، في بيان لها، من تفاقم أزمة إنسانية في مخيم جنين مع استمرار العدوان الإسرائيلي على سكانه المحميين بموجب مبادئ القانون الدولي الإنساني، مطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي فورا، وسحب قوات الاحتلال من المخيم ومن مدينة جنين، والسماح بدخول مركبات الإسعاف للمخيم ونقل الجرحى للمستشفيات وتقديم الرعاية الطبية لهم.

كما طالبت بمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ترتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد للحصانة التي تتمتع بها كدولة فوق القانون، ودعوة مجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة طارئة خاصة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على المخيم وتداعياته على الوضع الإنساني فيه.

كذلك، طالبت "الهيئة" لجنة التحقيق الدولية الدائمة برفع مستوى تدخلاتها وتحذيراتها القانونية، وفقا لاتساع نطاق الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.