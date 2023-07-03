  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الهيئة المستقلة" تطالب بوقف العدوان على مخيم جنين

الإثنين 03 يوليو 2023 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الهيئة المستقلة" تطالب بوقف العدوان على مخيم جنين



رام الله/سما/

- طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة الوقوف أمام التزاماتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ الإجراءات الجادة والعاجلة لوقف التصعيد والعدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها منذ ساعات الفجر الأولى من اليوم الإثنين، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية والمناطق المأهولة بالسكان، في انتهاك فاضح لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949.

وحذرت "الهيئة"، في بيان لها، من تفاقم أزمة إنسانية في مخيم جنين مع استمرار العدوان الإسرائيلي على سكانه المحميين بموجب مبادئ القانون الدولي الإنساني، مطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي فورا، وسحب قوات الاحتلال من المخيم ومن مدينة جنين، والسماح بدخول مركبات الإسعاف للمخيم ونقل الجرحى للمستشفيات وتقديم الرعاية الطبية لهم.

كما طالبت بمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ترتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد للحصانة التي تتمتع بها كدولة فوق القانون، ودعوة مجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة طارئة خاصة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على المخيم وتداعياته على الوضع الإنساني فيه.

كذلك، طالبت "الهيئة" لجنة التحقيق الدولية الدائمة برفع مستوى تدخلاتها وتحذيراتها القانونية، وفقا لاتساع نطاق الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.

الأكثر قراءة اليوم

أسعار صرف العملات

بالفيديو: مقتل مواطن بإطلاق نار في جنين

"إسرائيل" تهدد غزة وتستعد لإطلاق الصواريخ .. الجهاد: كل الخيارات مفتوحة..

"إسرائيل" تهدد حزب الله والأخير يفكك إحدى خيامه على الحدود

هذا ما انتهت إليه جلسة نتنياهو الأمنية

المقاومة في غزة لأطراف دولية : وقف العدوان على جنين فورا أو التصعيد

جيش الاحتلال الإسرائيلي: لن نحتل مخيم جنين

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-03_15-13-39

الاحتلال يواصل حصار مسجد في مخيم جنين

عرين الأسود تدعو لمساندة جنين وتتوعد الاحتلال "بالدمار والسواد"

photo_2023-07-03_13-41-00

انقطاع المياه عن كافة أحياء مخيم جنين بفعل تدمير الاحتلال للبنى التحتية

العاروري يدعو إلى أسر جنود الاحتلال في جنين

النخالة : ما يقوم به الاحتلال في جنين "مذبحة"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية