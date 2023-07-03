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فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية

الإثنين 03 يوليو 2023 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية



رام الله/سما/

 قال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إنه بناء على توجيهات القيادة الفلسطينية، تم تقديم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية يوم غد الثلاثاء، لبحث مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك العدوان المستمر منذ فجر اليوم على مدينة جنين ومخيمها.

وقال السفير العكلوك، لـ "وفا"، إن "الاجتماع العاجل الذي سيعقد بناء على طلب دولة فلسطين، وبالتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، سيبحث سبل التحرك الفعال على المستويين العربي والدولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه، وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

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#فلسطين

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