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وينسلاند: التصعيد الحالي في الضفة المحتلة خطير للغاية

الإثنين 03 يوليو 2023 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
وينسلاند: التصعيد الحالي في الضفة المحتلة خطير للغاية



رام الله/سما/

قال تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، إن :" التصعيد الحالي في الضفة الغربية المحتلة خطير للغاية ويأتي بعد شهور من التوترات المتصاعدة".

وأضاف :" قُتل ثمانية فلسطينيين، بينهم مقاتلين، وأصيب عدد آخر بنيران قوات الأمن الإسرائيلية خلال عملية عسكرية إسرائيلية بدأت في وقت مبكر من صباح اليوم".

وأوضح أن العملية تأتي بعد شهور من التوتر المتزايد الذي يذكر مرة أخرى بالوضع المتفجر للغاية والذي لا يمكن التنبؤ به في جميع أنحاء الضفة الغربية".

وقال المسؤول الأممي :" يجب على الجميع ضمان حماية السكان المدنيين".

وتابع :" منذ البداية، كنت على اتصال مباشر مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة الوضع بشكل عاجل وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإيصال الإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات الضرورية إلى جنين".

#وينسلاند

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