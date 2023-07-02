العوض يدعو القيادة في اجتماعها الليلة لاعتماد خطة من 9 نقاط لمواجهة العدوان

غزة/سما/

دعا وليد العوض عضو المكتب السياسي وعضو المجلس المركزي الفلسطيني القيادة الفلسطينية في اجتماعها العاجل الليلية لاعتماد خطة من 9 نقاط لمواجهة الاحتلال والعدوان

وتتضمن :-

١- العودة للعمل بقرار القيادة الفلسطينية والامناء العامون عام ٢٠١٩ -٢٠٢٠ بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي فوراً ،وتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني دون ابطاء

٢- تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال والتأكيد مجدداً أن علاقة شعبنا مع الاحتلال تقوم على اساس دولة احتلال وشعب تحت الاحتلال من حقه مقاومتها بالاشكال كافة.

٣- الذهاب فوراً ودون تردد لاجراءات إنهاء الانقسام وانجاز الوحدة الوطنية والطلب من مصر والسعودية والجزائر وفقاً للاتفاقات التي تمت برعايتهما .

4- توفير الحاضنة السياسية للمقاومة وتفعيل المقاومة الشعبية بأشكالها المختلفة في مواجهة العدوان والاحتلال

5- اعلان خطة طوارىء وطنية شاملة لدعم محافظتي جنين ونابلس وتعزيز صمود شعبنا في كل محافظات الضفة والقدس في مواجهة كل اشكال العدوان والاستيطان

6- التوجه لعقد جلسة طارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب واقرار خطة تحرك مشتركة داعمة للموقف الفلسطيني في مواجهة المجازر الاسرائيلية.

7- التوجه لمجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة ومطالبتها بوقف المذابح الاسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لشعبنا

8- متابعة وتفعيل تقديم الملفات لمحكمة الجنايات الدولية ضد قادة الاحتلال على جرائمها المتواصلة ضد شعبنا



9- اعلان الحداد العام والغضب الفلسطيني في كل مكان حداداً على ارواح الشهداء واحتجاجاً على الصمت العالمي المريب