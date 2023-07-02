  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العوض يدعو القيادة في اجتماعها الليلة لاعتماد خطة من 9 نقاط لمواجهة العدوان

الإثنين 03 يوليو 2023 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
العوض يدعو القيادة في اجتماعها الليلة لاعتماد خطة من 9 نقاط لمواجهة العدوان



غزة/سما/

دعا وليد العوض عضو المكتب السياسي وعضو المجلس المركزي الفلسطيني القيادة الفلسطينية في اجتماعها العاجل الليلية لاعتماد خطة من 9 نقاط لمواجهة الاحتلال والعدوان 

وتتضمن :-                                                           

١- العودة للعمل بقرار القيادة الفلسطينية والامناء العامون عام ٢٠١٩ -٢٠٢٠ بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي فوراً ،وتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني دون ابطاء                                                                     

٢- تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال والتأكيد مجدداً أن علاقة شعبنا مع الاحتلال تقوم على اساس دولة احتلال وشعب تحت الاحتلال من حقه مقاومتها بالاشكال كافة.                                                                   

 ٣- الذهاب فوراً ودون  تردد  لاجراءات إنهاء الانقسام وانجاز الوحدة الوطنية والطلب من مصر والسعودية والجزائر وفقاً للاتفاقات التي تمت برعايتهما    .                                                          

4- توفير الحاضنة السياسية للمقاومة وتفعيل المقاومة الشعبية بأشكالها المختلفة في مواجهة  العدوان والاحتلال       

                                                     

 5- اعلان خطة طوارىء وطنية شاملة لدعم محافظتي جنين ونابلس وتعزيز صمود شعبنا في كل محافظات الضفة والقدس في مواجهة كل اشكال العدوان والاستيطان                                                           

6- التوجه لعقد جلسة طارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب واقرار خطة تحرك مشتركة داعمة للموقف الفلسطيني في مواجهة المجازر الاسرائيلية.                                                         

7- التوجه لمجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة ومطالبتها بوقف المذابح الاسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لشعبنا                         

 8- متابعة وتفعيل تقديم الملفات لمحكمة الجنايات الدولية ضد قادة الاحتلال على جرائمها المتواصلة ضد شعبنا


9- اعلان الحداد العام والغضب الفلسطيني في كل مكان حداداً على ارواح الشهداء واحتجاجاً على الصمت العالمي المريب

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: مقتل مواطن بإطلاق نار في جنين

أسعار صرف العملات

"إسرائيل" تهدد حزب الله والأخير يفكك إحدى خيامه على الحدود

"إسرائيل" تهدد غزة وتستعد لإطلاق الصواريخ .. الجهاد: كل الخيارات مفتوحة..

هذا ما انتهت إليه جلسة نتنياهو الأمنية

إعلام إسرائيلي: لجأنا إلى واشنطن لأن حزب الله يردعنا

المقاومة في غزة لأطراف دولية : وقف العدوان على جنين فورا أو التصعيد

الأخبار الرئيسية

عرين الأسود تدعو لمساندة جنين وتتوعد الاحتلال "بالدمار والسواد"

photo_2023-07-03_13-41-00

انقطاع المياه عن كافة أحياء مخيم جنين بفعل تدمير الاحتلال للبنى التحتية

العاروري يدعو إلى أسر جنود الاحتلال في جنين

النخالة : ما يقوم به الاحتلال في جنين "مذبحة"

photo_2023-07-02_23-23-41

8 شهداء و 50مصابا في عملية عسكرية واسعة النطاق على جنين (فيديوهات)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية