عرين الأسود تدعو لمساندة جنين وتتوعد الاحتلال "بالدمار والسواد"

جنين/سما/

دعت مجموعات "عرين الأسود" المسلّحة، الفلسطينيين داخل البلاد وخارجها، للخروج في مسيرات نصرة لجنين ومخيّمها، عند السابعة من مساء اليوم الإثنين، كما دعت المقاومين لمساندة مقاتلي جنين، ومشاغلة الاحتلال.

وخاطبت المجموعة في بيان عبر تيليغرام، الفلسطينيين في كل مكان بالضفة الغربية والقدس والداخل (المحتل عام 48)، وفي الشتات وفي قطاع غزة، والأطفال قبل الكبار الشيوخ قبل الشباب، بالخروج السابعة مساءً، إلى الشوارع والميادين والحواجز "مهللين مكبرين من أجل جنين، وشهدائها، وتضحياتهم".

كما طالبت المجموعة، الجماهير الفلسطينية بقطع طرق المستوطنين، وطرق إمداداتهم، باعتبار أنّ ذلك "يخفف عن المقاتلين" في المخيم.

وأشارت إلى أنّ مجموعة من مقاتلي "عرين الأسود" وصلوا مخيم جنين فجر اليوم، للمشاركة في القتال.

وقالت إنه يجب أن يصل صوت الجميع إلى كل مقاتل حر، داعيةً كل من يمتلك السلاح ولا يستطيع الوصول إلى جنين، لمشاغلة قوات الاحتلال في أي مكان يتواجدون فيه.

وتوعدت عرين الأسود الاحتلال وقالت: "ليس للعدو باذن الله الا الدمار والسواد سنريكم ارضا محروقة بأذن الله تحت أقدامكم وسماء سوداء من فوقكم في كل مكان وموقع لا نريد من مقاتلينا ومن أبناء شعبنا أن يرى العدو اليوم لونا إلا السواد سنشعل النار في كل شي لن نترك جنين وحيده .

وحتى الساعة الثالثة مساء الإثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء 8 شهداء وأكثر من 50 جريحًا جرّاء عدوان الاحتلال على جنين، بينهم 10 بحالة خطيرة، ويضاف لهم الشهيد محمد عماد حسنين (21 عامًا) في مدينة البيرة.

وفيما يلي بيان مجموعات عرين الأسود

بسم الله الرحمن الرحيم

سيهزم الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ

صدق الله العظيم

بيان مقتضب

بإسم الشهداء ودمائهم بإسم المقاومين وبنادقهم الطاهرة التي ما عرفت إلا العز ما ساومت يوما ولا هادنت بإسم مخيم جنين وبإسم جنين نقول ما قاله الشهيد محمود طوالبة حين طُلَب منه أن يسلم نفسه وأن المعركة كرٌّ وفر فأجاب هذه المعركة لا يوجد فيها فَرْ ، هذه المعركة كٌّرٌ وكَرْ ونحن نقول هذه المعركة التي بدأت منذ أن أشعل فتيلها العموري ورفاقه وصولا الى اليوم هي معركة كرٌّ وكَر صدق محمود وصدق الشهداء وصدقت جنين ،

جنين التي تتقن الإثخان فيهم وتتقن محاورتهم ولم يحاورهم احد بالكون كما حاورتهم جنين وأمام تضحيات جنين وعظمة رجالها وشهدائها وتضحياتهم ندعو أبناء شعبنا في كل مكان في الضفة الغربية وفي القدس وفي الداخل وفي الشتات وفي قطاع غزة الأطفال قبل الكبار الشيوخ قبل الشباب أخرجوا اليوم في تمام الساعة ١٩٠٠ الى الشوارع والميادين والحواجز مهللين مكبرين من أجل جنين من أجل شهدائها من أجل تضحياتهم في كل مكان في كل ميدان على كل حاجز ازحفوا وإقطعوا طرق المستوطنين وطرق إمداداتهم أهلنا تاج رؤوسنا نبض قلوبنا في جنين وقرى جنين إزحفوا وإقتربوا من المخيم الآن الآن الآن قدر الإمكان فهذا يخفف على المقاتلين .

نقول لأبناء شعبنا إن مجموعة مقاتلين من مقاتلي عرين الأسود قد وصلت مخيم جنين منذ فجر هذا اليوم وتشارك المقاتلين المجاهدين الآن القتال في أشرف وأطهر المعارك

الشرف اليوم هو القتال ولا شرف ولا كرامة اليوم بدونه أما انتم أهلنا الأحرار في مدينة نابلس وقراها ومخيماتها وأهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات لنبدأ في نفس الوقت جميعا في كل المدن في كل الميادين في كل نقاط التماس في تمام الساعة ١٩٠٠ الحضور اليوم الى الميادين فرض عين وواجب لا يسقط ،جنين اليوم يجب أن تسمع صوت الجميع إلى كل مقاتل حر إلى كل من يمتلك السلاح من لم يستطع الوصول الى جنين شاغلهم في أي مكان يتواجدون فيه لا صوت اليوم يعلو فوق صوت الرصاص والبنادق الحرة المشتبكة وليس لجنين ومخيمها منا إلا الوفاء والتضحية وليس للعدو باذن الله الا الدمار والسواد سنريكم ارضا محروقة بأذن الله تحت أقدامكم وسماء سوداء من فوقكم في كل مكان وموقع لا نريد من مقاتلينا ومن أبناء شعبنا أن يرى العدو اليوم لونا إلا السواد سنشعل النار في كل شي لن نترك جنين وحيده .

يا أبناء شعبنا من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال إن المقاومة قطعت عهدا ووعدا عليها هذا المعركة هي كرٌّ وكر وليست كرٌ وفر ارونا منكم ما يرضي الله ويشفي صدور قوم مؤمنين

الله أكبر الله أكبر

وسنرى من سيحاصر من

أخوتكم مجموعات عرين الأسود