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"القوى الوطنية" بغزة تدعو الجميع للانخراط في التصدي للعدوان على جنين

الإثنين 03 يوليو 2023 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القوى الوطنية" بغزة تدعو الجميع للانخراط في التصدي للعدوان على جنين



جنين/سما/

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية جماهير شعبنا للتصدي للاحتلال الفاشي وعدوانه على مدينة ومخيم جنين وعدم السماح للتغول على أهلنا هناك أو الاستفراد بهم، وإلى تصعيد المواجهة في كل مكان وبكل الوسائل المتاحة.  

وطالب الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، في كلمة عن  لجنة المتابعة خلال مؤتمر صحفي عقد في غزة، لتوحيد الطاقات الوطنية في مقاومة الاحتلال الصهيوني، وانخراط الكل الفلسطيني في التصدي لعدوانه الغادر على مدينة جنين ومخيمها الباسل، والذي سيمتد حتما إلى مناطق أخرى، مشيدا بأبطال المقاومة في جنين وتصديهم للعدوان الصهيوني الفاشي.

وشدد قاسم، أن العدوان الهمجي لن يكسر إرادة شعبنا ومقاومته، ولن يزيده إلا تمسكًا بثوابته وحقوقه الوطنية، حتى إنهاء الاحتلال عن كل الأرض الفلسطينية ونيل الحرية والاستقلال والعودة.

وأكدت لجنة المتابعة، على وحدة الموقف المقاوم في مخيم جنين على كل المستويات، مشيرًا إلى أن هذه الوحدة المتجسدة بالميدان هي أحد أسباب قوتنا وانتصارنا.

إليكم نص البيان كاملًا:

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#جنين

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