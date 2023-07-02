الصحة تعلن عن أسماء شهداء العدوان الإسرائيلي على جنين والضفة

رام الله/سما/

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن أسماء شهداء العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على جنين والضفة الغربية المحتلة.

والشهداء هم:

الشهيد سميح فراس أبو الوفا (٢٠ عاماً)

الشهيد حسام محمد أبو ذيبة (١٨ عاماً)

الشهيد أوس هاني حنون (١٩ عاماً)

الشهيد نور الدين حسام مرشود (١٦ عاماً)

الشهيد محمد مهند الشامي (٢٣ عاماً)

الشهيد أحمد محمد عامر (٢١ عاماً)

الشهيد مجدي عرعراوي (١٧ عاماً)

الشهيد علي هاني الغول (١٧ عاماً)

الشهيد محمد عماد حسنين (٢١ عاماً) في مدينة البيرة.

واستشهد 9 فلسطينيين، وأصيب 50 آخرون بينهم 10 بجروح خطيرة، منذ فجر اليوم الاثنين، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي والقصف المتواصل على مناطق متفرقة من مخيم جنين بالضفة المحتلة.