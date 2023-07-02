"الإعلام" جيش الاحتلال يستهدف الصحفيين لإخفاء جريمته في جنين

رام الله/سما/

قالت وزارة الإعلام، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل مباشر الصحفيين في جنين ومخيمها، في محاولة لاخفاء جريمته المتواصلة منذ فجر اليوم وأدت لاستشهاد 8 مواطنين وإصابة أكثر من 50 آخرين.

وأكدت وزارة الاعلام في بيان لها، اليوم الاثنين، أن محاصرة الطواقم الإعلامية لأكثر من ساعتين داخل منزل بالمخيم، والتعرض للصحفيين بالرصاص، والإستيلاء على كاميرا وجهاز بث وتفجيرهما يأتي ضمن سياسة إخفاء جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وخاطبت الاتحاد الدولي للصحفيين وكل المنظمات المدافعة عن حرية الرأي لتوفير الحماية العاجلة لفرسان الحقيقة، وعدم انتظار ساعة الصفر وتكرار جريمة اغتيال ريحانة الإعلام الفلسطيني، شيرين أبو عاقلة، على أرض مخيم جنين.