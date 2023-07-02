الاحتلال يقصف عمارة سكنية في مخيم جنين ويستهدف مستشفى ابن سينا

- استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، وبناية سكنية داخل مخيم جنين.

وقصفت قوات الاحتلال عمارة سكنية تعود للمواطن أبو إياد الصباغ في المخيم بصاروخين، وتم إخلاؤها من ساكينها بالكامل.

وأفاد صاحب البناية التي تتكون من ثلاثة طوابق وتضم 6 شقق سكنية، بأن القصف تسبب بتدمير الطابق الثالث بالكامل.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب المواطنين أمام قسم الطوارئ في مستشفى ابن سينا.

أضاف أن قوات الاحتلال تستخدم المواطنين كدروع بشرية في منطقة طلعة الغُبَّز في مخيم جنين.

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