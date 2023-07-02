  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقصف عمارة سكنية في مخيم جنين ويستهدف مستشفى ابن سينا

الإثنين 03 يوليو 2023 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقصف عمارة سكنية في مخيم جنين ويستهدف مستشفى ابن سينا



- استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، وبناية سكنية داخل مخيم جنين.

وقصفت قوات الاحتلال عمارة سكنية تعود للمواطن أبو إياد الصباغ في المخيم بصاروخين، وتم إخلاؤها من ساكينها بالكامل.

وأفاد صاحب البناية التي تتكون من ثلاثة طوابق وتضم 6 شقق سكنية، بأن القصف تسبب بتدمير الطابق الثالث بالكامل.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب المواطنين أمام قسم الطوارئ في مستشفى ابن سينا.

أضاف أن قوات الاحتلال تستخدم المواطنين كدروع بشرية في منطقة طلعة الغُبَّز في مخيم جنين.

ـــــ

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو: مقتل مواطن بإطلاق نار في جنين

"إسرائيل" تهدد حزب الله والأخير يفكك إحدى خيامه على الحدود

"إسرائيل" تهدد غزة وتستعد لإطلاق الصواريخ .. الجهاد: كل الخيارات مفتوحة..

أسعار صرف العملات

إعلام إسرائيلي: لجأنا إلى واشنطن لأن حزب الله يردعنا

هذا ما انتهت إليه جلسة نتنياهو الأمنية

جيش الاحتلال الإسرائيلي: لن نحتل مخيم جنين

الأخبار الرئيسية

النخالة : ما يقوم به الاحتلال في جنين "مذبحة"

نتنياهو

نتنياهو في أول تعليق على أحداث جنين : المعادلة تغيّرت ..

جنين

المقاومة في غزة لأطراف دولية : وقف العدوان على جنين فورا أو التصعيد

photo_2023-07-02_23-23-41

8 شهداء و 50مصابا في عملية عسكرية واسعة النطاق على جنين (فيديوهات)

20230703100044

إسرائيل توجه تهديدا صريحا إلى قادة الجهاد وحماس في قطاع غزة وهذا ما جاء فيه..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية