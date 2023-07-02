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رام الله: تشييع جثمان الشهيد الشاب محمد حسنين

الإثنين 03 يوليو 2023 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: تشييع جثمان الشهيد الشاب محمد حسنين



رام الله/سما/

شيع أبناء شعبنا في مدينة البيرة، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد محمد عماد حسنين (21 عاماً)، إلى مثواه الأخير.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، وصولا إلى منزل عائلته الكائن في حي المصايف برام الله لوداعه، قبل الصلاة عليه في مسجد العين، ثم مواراته الثرى في مقبرة المدينة.

وحمل المشاركون جثمان الشهيد حسنين، الذي لُفّ بالعلم الفلسطيني، وجابوا به شوارع المدينة، مرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وكان الشاب حسنين وهو من قطاع غزة ويسكن في مدينة رام الله، قد أصيب برصاصة في رأسه، أطلقها جنود الاحتلال باتجاهه أثناء تواجده مع عدد آخر من الشبان، خرجوا في مسيرة عفوية عند مدخل مدينة البيرة، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

والشاب حسنين أسير سابق، اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 15 أيار/ مايو 2019 بعد إصابته في قدمه اليمنى، ما أدى إلى تهتك في الأوعية الدموية لديه.

#الشاب محمد حسنين

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